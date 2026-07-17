Starship devait décoller ce jeudi 16 juillet pour son 13e test, mais le compte à rebours s’est arrêté net à la dernière seconde. Une déconvenue qui a immédiatement fait dégringoler l’action SpaceX en Bourse.
Ce nouveau vol devait marquer une étape cruciale pour Starship. En plus de tester les correctifs apportés après les anomalies du vol précédent, la mégafusée devait surtout déployer pour la première fois 20 satellites Starlink V3 pleinement fonctionnels.
Ce lancement intervenait aussi dans un contexte très particulier, un mois après l’entrée en Bourse historique de SpaceX. Car ces derniers jours, son action a lourdement dévissé, au point de repasser sous son prix d’introduction de 135 dollars. La pression sur cet essai était d’autant plus prononcée.
Problème de moteur
Et tout semblait se dérouler exactement comme prévu. Le compte à rebours a suivi son cours toute la journée à Starbase, jusqu’au chargement complet des ergols dans la fusée. Mais au moment de l’allumage du booster Super Heavy, les ordinateurs de contrôle ont déclenché un abandon automatique. Environ quatre des 33 moteurs Raptor n’ont pas réussi à s’allumer correctement, forçant SpaceX à stopper la tentative dans la foulée.
Sur X, Elon Musk a précisé que deux Raptors allaient être retirés et remplacés par précaution, avant d’annoncer une nouvelle tentative « probablement en début de semaine prochaine ». De quoi faire chuter un peu plus l’action du géant spatial, avec un cinquième jour de baisse consécutif.
Très attendu
Ce nouveau contretemps intervient deux mois après le vol 12, en mai, qui avait déjà connu son lot de difficultés puisque le booster Super Heavy n’était pas parvenu à réaliser son amerrissage en douceur dans le golfe du Mexique. Deux causes probables ont été identifiées par la Federal Aviation Administration (FAA), régulateur de l’aviation américain : des effets thermiques sur des composants de propulsion pendant l’ascension, et des réglages erronés du système d’alarme moteur. SpaceX a depuis mis en place quatre actions correctives, matérielles et logicielles, pour éviter que l’incident ne se reproduise.
L’entreprise espère que cette fois, son premier étage pourra effectivement amerrir en douceur. Une mission réussie, avec le déploiement optimal des 20 satellites Starlink, rapprocherait l’entreprise d’un premier vol orbital de Starship. C’est une étape clé pour quasiment l’ensemble de ses activités spatiales : sans la fusée géante, SpaceX ne pourra jamais atteindre ses objectifs. Et elle est attendue au tournant.
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