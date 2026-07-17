Ce nouveau contretemps intervient deux mois après le vol 12, en mai, qui avait déjà connu son lot de difficultés puisque le booster Super Heavy n’était pas parvenu à réaliser son amerrissage en douceur dans le golfe du Mexique. Deux causes probables ont été identifiées par la Federal Aviation Administration (FAA), régulateur de l’aviation américain : des effets thermiques sur des composants de propulsion pendant l’ascension, et des réglages erronés du système d’alarme moteur. SpaceX a depuis mis en place quatre actions correctives, matérielles et logicielles, pour éviter que l’incident ne se reproduise.