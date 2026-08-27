Pour suivre depuis son ordinateur, son téléviseur ou sa tablette le décollage qui a lieu à Kourou, rendez-vous entre 22h10 et 00h40, heure de Paris, dans la nuit de jeudi à vendredi. Sur place, en Guyane, la fenêtre de tir s'étend de 17h10 à 19h40. Une fois lancée, la fusée mettra 36 minutes pour libérer son satellite en orbite. Ce sera le neuvième vol d'Ariane 6, et déjà le quatrième de l'année pour le lanceur européen. Pour autant de succès.