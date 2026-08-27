Ce soir, Ariane 6 doit s'élancer vers l'orbite géostationnaire pour la toute première fois. Suivez avec nous, en direct, le décollage du satellite météo MTG-I2 depuis Kourou.
C'est le grand soir pour Ariane 6, qui tente ce jeudi 27 août une première inédite, à savoir rallier l'orbite géostationnaire. À son bord, le satellite MTG-12, qui doit renforcer la surveillance météo de l'Europe et de l'Afrique du Nord. On vous propose de suivre ensemble ce lancement historique pour le lanceur européen, en direct depuis le Centre spatial guyanais.
Comment suivre le lancement d'Ariane 6 en direct ce soir
Pour suivre depuis son ordinateur, son téléviseur ou sa tablette le décollage qui a lieu à Kourou, rendez-vous entre 22h10 et 00h40, heure de Paris, dans la nuit de jeudi à vendredi. Sur place, en Guyane, la fenêtre de tir s'étend de 17h10 à 19h40. Une fois lancée, la fusée mettra 36 minutes pour libérer son satellite en orbite. Ce sera le neuvième vol d'Ariane 6, et déjà le quatrième de l'année pour le lanceur européen. Pour autant de succès.
Pour ne rien manquer du direct, la retransmission d'Arianespace est disponible gratuitement sur YouTube, on vous met le player en haut de notre article. De quoi vivre l'événement en immersion, des derniers préparatifs jusqu'à la séparation du satellite.
Pourquoi ce lancement d'Ariane 6 est particulièrement attendu
Pour l'occasion, Ariane 6 vole en configuration légère, avec deux boosters, pour un poids total d'environ 500 tonnes et une poussée cumulée de 8 000 kN au décollage. La fusée s'aventure pour la première fois vers l'orbite géostationnaire, à 36 000 kilomètres d'altitude, ce qui représente un vrai défi technique pour un lanceur habitué jusqu'ici à l'orbite basse.
À son bord, MTG-I2, satellite de 3 800 kilogrammes développé par l'ESA pour Eumetsat, doit scanner l'Europe toutes les deux minutes et demie, en tandem avec son jumeau MTG-I1 déjà en poste. Avec pour objectif de détecter plus tôt les orages violents et affiner durablement les prévisions météo sur le continent, pour une durée de vie d'au moins 8,5 ans.
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