Dans la coiffe d'Ariane 6, sera installé le satellite MTG-I2 pèse 3 800 kg, qui constitue le troisième maillon de la famille Meteosat Third Generation, issu de plus de quinze ans de développement. Il vient prendre le relais des quatre satellites Meteosat Second Generation, placés en orbite entre 2002 et 2015. Le consortium industriel est mené par Thales Alenia Space, épaulé par OHB System en Allemagne et Leonardo en Italie, sous la supervision conjointe de l'Agence spatiale européenne (ESA) et d'Eumetsat, qui exploitera l'appareil une fois en poste. Le satellite sera capable d'apporter des prévisions météo plus fiables à l'Europe comme à l'Afrique du Nord.