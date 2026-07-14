À son bord, l'instrument phare s'appelle le Flexible Combined Imager. Depuis l'orbite géostationnaire, à 36 000 kilomètres d'altitude, il conservera en permanence le même point de vue sur Terre au fil de sa rotation, un peu comme un rapace qui garderait sa proie dans le viseur. Sa signature est un cycle de balayage rapide toutes les 150 secondes, soit 2,5 minutes, une cadence qui devrait faire toute la différence pour la prévision météo, mais qui ne sera pleinement effective qu'une fois la mise en service du satellite et de son segment sol achevée, en 2027. Positionné à 9,5 degrés Est, à hauteur de l'Allemagne et de la Sardaigne, MTG-I2 complètera son jumeau MTG-I1, déjà en poste à la même longitude que Londres, pour couvrir ensemble l'Europe et l'Afrique du Nord.