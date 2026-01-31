MTG-S1 est une belle bête de près de 4 tonnes, grand comme un petit bus, dont la stature impose le respect dès que l'on se penche sur sa fiche technique. Il a élu domicile sur une orbite géostationnaire, située à très exactement 35 786 kilomètres au-dessus de l'équateur. À cette altitude, il voyage à la même vitesse que la rotation de la Terre, ce qui lui permet de rester en permanence stationné au-dessus du même point du globe, à 0 degré de longitude. Il fixe l'Afrique et l'Europe 24h/24, soit quasiment un tiers de la planète !

Il a été conçu pour que sa durée opérationnelle dépasse les huit ans, dans un solide châssis hébergeant deux instruments de pointe qui nous procureront un regard inédit sur la dynamique du ciel et de notre atmosphère.

Le premier est son IRS (Infrared Sounder), développé par Thales Alenia Space : un interféromètre hyperspectral qui peut décomposer le rayonnement infrarouge en 1 700 bandes spectrales. Il peut ainsi sonder l'atmosphère en profondeur pour en extraire des profils verticaux de température et d'humidité avec une fréquence de rafraîchissement de 30 minutes. C'est grâce à cet instrument que nous pouvons accéder à une modélisation volumétrique en 3D de notre troposphère, ce qui affinera notre compréhension de la structure thermodynamique interne des masses d'air qui la traversent.

En complément de cet IRS, MTG-S1 transporte également l'instrument Sentinel-4 pour le compte du programme Copernicus. Ce spectromètre de pointe se concentre exclusivement sur l'analyse de la pollution et de la qualité de l'air en traquant en temps réel les gaz traces tels que l'ozone, le dioxyde d'azote ou le dioxyde de soufre.

En compilant les données des deux instruments, MTG-S1 pourra (en plus de prédire la pluie et le beau temps), identifier la dispersion des polluants au-dessus des deux continents. Ce qui permettra, à terme, de faire de l'Europe le leader mondial de la vigilance environnementale spatiale.

En ce début d'année 2026, le satellite est en phase rodage et de vérification. Les ingénieurs d'EUMETSAT (Organisation européenne pour l'exploitation des satellites météorologiques) et de l'ESA sont en train de calibrer les bandes spectrales pour s'assurer que les modélisations 3D soient les plus précises possibles avant de livrer les données aux services météo nationaux. Météo-France, le DWD en Allemagne, le Met Office au Royaume-Uni, l'AEMET en Espagne, l'Aeronautica Militare en Italie : toutes bénéficieront d'un outil de solidarité scientifique unique entre le Nord et le Sud. Une mandale technologique administrée à la NASA, en toute politesse, bien sûr !