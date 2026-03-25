La prochaine étape pour MTG-I2 sera son lancement à Kourou, en Guyane française, cet été. Le satellite voyagera seul à bord d'une fusée Ariane 62 (Ariane 6, en version deux propulses), alors qu'il devait initialement partager le voyage avec un autre passager à bord d'une Ariane 64, une version plus puissante capable d'emporter deux satellites. Un ajustement de dernière minute, mais sans impact sur l'objectif final, qui est d'atteindre son poste en orbite géostationnaire et entrer en service le plus tôt possible.