Le satellite météorologique MTG-I2 a validé ses derniers tests techniques dans les salles blanches de Thales Alenia Space à Cannes. Son lancement à bord d'Ariane 62 est fixé à l'été 2026.
C'est l'une des nouvelles spatiales les plus attendues de ce début d'année. Thales Alenia Space a annoncé le 23 mars la réussite des tests d'antennes de MTG-I2, dernière étape avant son départ pour Kourou. Une fois en orbite géostationnaire, ce satellite d'EUMETSAT offrira à l'Europe une image météo toutes les deux minutes et demie, transformant durablement la prévision des phénomènes extrêmes.
Des salles blanches de Cannes à l'orbite, le satellite MTG-I2 a passé l'examen
Alors que les événements météo sont de plus en plus violents et imprévisibles, l'Europe a décidé de se doter d'outils à la hauteur. C'est tout l'enjeu du programme Meteosat Troisième Génération, piloté par l'agence EUMETSAT depuis Darmstadt, en Allemagne : placer en orbite géostationnaire, donc à 36 000 kilomètres d'altitude, une constellation de satellites capables de surveiller en permanence l'atmosphère européenne. MTG-I2 sera le troisième et dernier d'entre eux.
Avant d'envoyer un satellite dans l'espace, il faut s'assurer que ses antennes et tous ses systèmes de communication fonctionnent parfaitement ensemble, et ce, dans des conditions identiques à celles qu'il rencontrera en orbite. C'est précisément le rôle de la chambre anéchoïque compacte de Thales Alenia Space à Cannes, qui simule cet environnement radio avec une grande précision. Tous les tests récents ont été concluants, et voilà MTG-I2 certifié prêt pour l'espace.
La prochaine étape pour MTG-I2 sera son lancement à Kourou, en Guyane française, cet été. Le satellite voyagera seul à bord d'une fusée Ariane 62 (Ariane 6, en version deux propulses), alors qu'il devait initialement partager le voyage avec un autre passager à bord d'une Ariane 64, une version plus puissante capable d'emporter deux satellites. Un ajustement de dernière minute, mais sans impact sur l'objectif final, qui est d'atteindre son poste en orbite géostationnaire et entrer en service le plus tôt possible.
Des alertes météo plus rapides et plus précises pour des millions d'Européens
Une fois en orbite, MTG-I2 capturera une image complète de l'Europe toutes les deux minutes et demie, contre cinq minutes pour les satellites de la génération précédente. Concrètement, cela signifie que les météorologues pourront suivre l'évolution d'un orage, d'un brouillard épais ou d'un panache de poussière presque en direct, et donc anticiper les situations dangereuses bien plus tôt qu'aujourd'hui.
En orbite, MTG-I2 ne sera pas seul. Il rejoindra deux satellites déjà en poste. Il s'agit de Meteosat-12, le premier imageur de la constellation, lancé en décembre 2022, et de MTG-S1, un satellite spécialisé dans l'analyse de l'atmosphère, mis en orbite en juillet 2025. À eux trois, ils constitueront enfin la constellation Meteosat Troisième Génération dans sa version complète, une première dans l'histoire de la météorologie spatiale européenne.
En quarante ans, les catastrophes météorologiques ont tué au moins 85 000 personnes en Europe, selon EUMETSAT. Mieux prévoir une tempête, une canicule ou une inondation, c'est pouvoir alerter les populations plus tôt? et donc sauver des vies. C'est précisément ce que MTG-I2 et ses deux compagnons d'orbite sont censés permettre, faisant de l'Europe un continent parfaitement équipé pour surveiller son ciel.