Pour cette mission, c'est la version Ariane 62 qui entre en scène, la plus légère des deux déclinaisons du lanceur. Ariane 6 existe en deux versions selon la charge à transporter : une très imposante, à quatre boosters (dite Ariane 64), pour les charges lourdes ; et une plus légère, à deux boosters seulement, largement suffisante pour emmener MTG-I2 vers son orbite. Ces boosters, appelés P120C, fonctionnent au propergol solide, une sorte de carburant compact qui brûle rapidement pour donner un coup de fouet au décollage. Au total, l'engin pèse environ 500 tonnes sur le pas de tir, pour une poussée cumulée de 8 000 kN au moment de quitter le sol guyanais, nécessaire pour arracher cette masse imposante à l'attraction terrestre. Son étage principal, celui qui reste allumé le plus longtemps, culmine à lui seul à 32 mètres de hauteur. En son cœur, le moteur Vulcain 2.1 développe 1 370 kN de poussée à lui seul, tandis que chacun des deux boosters apporte encore 3 700 kN supplémentaires, le temps de propulser la fusée hors de l'atmosphère avant de se détacher.