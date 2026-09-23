L’administrateur de la NASA a ainsi cité les bons élèves. À commencer par l’Italie, qui s’engage à investir plus de 5 milliards de dollars dans l’un des premiers modules d’habitation lunaires. En retour, « vous allez voir deux astronautes italiens à la surface de la Lune », promet-il. Le Japon ensuite, qui finance un rover pressurisé pour transporter les équipages et obtiendra lui aussi deux places. « C'est ce que nous attendons de tout le monde », prévient Isaacman. Un détail qui compte : l’accord italien a été négocié directement entre Rome et Washington, sans passer par l’Agence spatiale européenne (ESA).