Jeremy Parsons dirige le programme Artemis à la NASA, et il a annoncé cette semaine, lors d’une réunion interne, que l’agence travaillera avec Axiom Space, l’entreprise chargée de fournir ses combinaisons lunaires, sur une nouvelle version de cette combinaison, Sortie Suit, nous révèle Ars Technica.

La NASA prévoit d’utiliser cette combinaison pour les premières missions d’alunissage, avec les atterrisseurs développés par SpaceX et par Blue Origin. Avec cette nouvelle combinaison, Axiom Space veut réduire la masse, simplifier la fabrication et faciliter le raccordement aux atterrisseurs.

Depuis l’arrivée en décembre 2025 de l’administrateur Jared Isaacman à la tête de la NASA, le programme Artemis a accumulé plusieurs années de retard et il a depuis fait rationaliser la production de la fusée Space Launch System. À l’époque, un retour sur la Lune avant 2030 était de plus en plus improbable, et la Chine risquait d’atteindre la surface lunaire la première.

