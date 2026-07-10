Sur le podcast This Week In Space, Jim Bridenstine a expliqué que la NASA doit encore construire un alunisseur, et il redoute que ce retard ne coûte cher au programme dans les années à venir. L'ancien administrateur juge l'architecture actuelle « extraordinairement compliquée ». Le programme Apollo, rappelle-t-il, cherchait la simplicité avant tout. John F. Kennedy avait fixé l'objectif en 1961, et l'agence a posé un équipage sur la Lune huit ans plus tard.

Jim Bridenstine loue par ailleurs les performances du lanceur SLS et de la capsule Orion, qui ont mené l'équipage d'Artemis II autour de la Lune sans incident majeur. Pour lui, il manque uniquement un moyen de descente vers la surface lunaire.

Starship, le vaisseau lunaire de SpaceX, décolle sans carburant. Des vols cargo lui apportent ensuite le carburant nécessaire en orbite terrestre basse, avant qu'il ne parte pour la Lune. Selion un rapport du Bureau de l'inspecteur général de la NASA, il faut une quinzaine de vols de ravitaillement pour remplir ses réservoirs. La NASA a d'abord attribué 2,9 milliards de dollars, soit environ 2,7 milliards d'euros, à SpaceX pour ce développement. Blue Origin a ensuite obtenu 3,4 milliards de dollars, près de 3,1 milliards d'euros, pour construire son propre atterrisseur. Blue Moon, l'atterrisseur concurrent de Blue Origin, utilise une méthode différente : les astronautes y embarqueront après un amarrage en orbite, alors que Starship transportera uniquement un système d'amarrage lors du test prévu pour Artemis III, sans cabine habitable fonctionnelle.

La NASA a redessiné le calendrier d'Artemis en mars, sous l'impulsion de Jared Isaacman, confirmé à la tête de l'agence après plusieurs mois d'incertitude politique. Donald Trump avait retiré sa nomination en mai 2025, avant de la rétablir en novembre de la même année. Désormais, Artemis III ne posera plus d'astronautes sur la Lune. La mission testera, en orbite terrestre basse et à la manière d'Apollo 9, l'amarrage d'Orion avec les deux atterrisseurs, sur une période d'environ deux semaines mi-2027. Jim Bridenstine a salué cette décision de Jared Isaacman.