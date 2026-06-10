Mais, si Jared Isaacman vise un lancement à la mi-2027 et se dit « extrêmement confiant » pour y parvenir, le calendrier semble particulièrement optimiste. Alors que Starship poursuit encore ses vols d’essai, New Glenn a subi un coup d’arrêt brutal il y a quelques jours avec une explosion sur son pas de tir en Floride, détruisant une partie des infrastructures. Blue Origin assure un retour en vol avant la fin de l’année, mais la plupart des observateurs tablent plutôt sur un délai de 12 à 18 mois.