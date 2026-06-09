Quand Prada habille les astronautes, ce n’est pas pour le tapis rouge. Le 7 juin, Axiom Space et la maison de luxe italienne ont levé le voile sur le LCVG, ou Liquid Cooling and Ventilation Garment, le sous-vêtement que porteront les astronautes d’Artemis à même la peau lors de leurs sorties sur la Lune. Un équipement discret, mais vital.