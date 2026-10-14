Mais avant toute décision, la FAA doit examiner l’impact sur la qualité de l’air, la faune, le littoral, l’eau, le bruit et le trafic aérien. Le public, lui, peut donner son avis jusqu’au 30 novembre. Et il n’est pas certain qu’il soit d’accord : les riverains de Starbase ont déjà déposé plainte contre SpaceX, déplorant les conséquences délétères des décollages sur leur qualité de vie. De même, ils ont un impact néfaste clair sur l’environnement.