Elon Musk promet de produire 1 TW d’énergie solaire par an depuis la Terre, puis plus d’1 PW depuis la Lune. Un pari absolument vertigineux.
Depuis sa fusion avec xAI et surtout, son entrée en Bourse historique, SpaceX multiplie ses efforts pour s’imposer dans la course à l’intelligence artificielle (IA). D’ailleurs, la firme viserait environ 13 GW de capacité de data centers dès 2027, soit autant que Google depuis sa fondation. Et cela requiert évidemment des dépenses colossales, mais pas de quoi effrayer l’homme le plus riche du monde, qui vise extrêmement loin.
Un objectif qui donne le vertige
C’est, comme à son habitude, sur X.com comme Musk a fait part de ses ambitions. « Nous visons 1 TW par an depuis la Terre, puis plus d’1 PW par an depuis la Lune », a-t-il indiqué. Pour rappel, 1 PW équivaut à 1 000 TW, soit 1 million de GW. C’est, tout simplement, gigantesque. Cette prédiction confirme aussi les projets de SpaceX sur la Lune : il y a quelques mois, Elon Musk en faisait une priorité avant Mars. On comprend désormais pourquoi.
L’entrepreneur a également annoncé que « SpaceX a commandé 100 GW par an d’équipements de fabrication solaire HJT à Singulus, en Allemagne ». Ils sont seront destinés à Starmind, la constellation de satellites IA de la société, afin de « créer un soleil sensible ».
Par le passé, Musk a déjà décrit un futur dans lequel l’humanité atteindrait le type II sur l’échelle de Kardashev, qui classe les civilisations selon leur niveau technologique et leur consommation énergétique. Il semble vouloir en prendre la direction avec ces nouveaux projets.
Pourquoi Musk pense y arriver
Et si ses déclarations peuvent sembler très optimistes, le dirigeant assure que « 100 GW dans l’espace équivalent à peu près à 800 GW sur Terre ». En cause, le solaire doit être associé à d’énormes batteries pour continuer à alimenter le calcul durant la nuit sur notre planète, et complété par de la combustion ou du nucléaire en hiver. Or, en orbite, les panneaux sont exposés au Soleil en permanence.
« Si nous parvenons à ce résultat, SpaceX vaudra évidemment plus que la Terre, car l’espace est d’une immensité ahurissante ! », conclut Elon Musk. Son entreprise prévoit, à terme, d’exploiter jusqu’à 1 million de data centers orbitaux.
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Un watt (W) mesure une puissance instantanée ; 1 térawatt (TW) = 10^12 W et 1 pétawatt (PW) = 10^15 W, soit 1 000 TW. Parler de « produire 1 TW » revient donc à viser des niveaux comparables à ceux d’un parc électrique continental, tandis que « 1 PW » correspond à une échelle mille fois supérieure. À ces niveaux, les limites ne sont plus seulement technologiques, mais aussi industrielles (capacité de fabrication), logistiques (déploiement, maintenance) et matérielles (masses à lancer, surfaces de panneaux). Il faut aussi distinguer la puissance crête annoncée et l’énergie réellement livrée au réseau sur l’année, qui dépend du facteur de charge et des pertes.
Au sol, la production est intermittente : alternance jour/nuit, météo, saisons et angle du Soleil, ce qui réduit le facteur de charge. Pour garantir une alimentation continue, il faut ajouter du stockage (batteries) et/ou des moyens pilotables (gaz, nucléaire), ce qui augmente les coûts et la complexité. En orbite, l’ensoleillement peut être beaucoup plus continu selon l’orbite choisie, et l’atmosphère n’atténue pas le rayonnement, améliorant la production moyenne. En revanche, il faut ensuite transmettre cette énergie vers un usage utile (satellites, ou vers la Terre), avec des pertes et des contraintes de sécurité si l’on parle de transmission à distance.
HJT signifie Heterojunction Technology : c’est une architecture de cellule photovoltaïque qui combine du silicium cristallin avec de fines couches de silicium amorphe pour améliorer le rendement. Elle est appréciée pour de bonnes performances à haute température et des rendements élevés, ce qui compte quand chaque mètre carré et chaque kilogramme déployé est critique. « Commander 100 GW/an d’équipements de fabrication » renvoie à la capacité industrielle de produire des cellules/panneaux, pas à la puissance réellement installée du jour au lendemain. À grande échelle, la difficulté bascule souvent vers la chaîne d’approvisionnement (matériaux, outillage, qualité) et le rythme de production plutôt que le principe physique du photovoltaïque.