Foire aux questions

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Que signifient 1 TW et 1 PW de production solaire, et pourquoi ces ordres de grandeur changent tout ?

Un watt (W) mesure une puissance instantanée ; 1 térawatt (TW) = 10^12 W et 1 pétawatt (PW) = 10^15 W, soit 1 000 TW. Parler de « produire 1 TW » revient donc à viser des niveaux comparables à ceux d’un parc électrique continental, tandis que « 1 PW » correspond à une échelle mille fois supérieure. À ces niveaux, les limites ne sont plus seulement technologiques, mais aussi industrielles (capacité de fabrication), logistiques (déploiement, maintenance) et matérielles (masses à lancer, surfaces de panneaux). Il faut aussi distinguer la puissance crête annoncée et l’énergie réellement livrée au réseau sur l’année, qui dépend du facteur de charge et des pertes.

Pourquoi des panneaux solaires en orbite peuvent-ils fournir plus d’énergie utilisable que des panneaux au sol à puissance nominale égale ?

Au sol, la production est intermittente : alternance jour/nuit, météo, saisons et angle du Soleil, ce qui réduit le facteur de charge. Pour garantir une alimentation continue, il faut ajouter du stockage (batteries) et/ou des moyens pilotables (gaz, nucléaire), ce qui augmente les coûts et la complexité. En orbite, l’ensoleillement peut être beaucoup plus continu selon l’orbite choisie, et l’atmosphère n’atténue pas le rayonnement, améliorant la production moyenne. En revanche, il faut ensuite transmettre cette énergie vers un usage utile (satellites, ou vers la Terre), avec des pertes et des contraintes de sécurité si l’on parle de transmission à distance.

Qu’est-ce que la technologie solaire HJT, et pourquoi elle est citée pour une production à très grande échelle ?

HJT signifie Heterojunction Technology : c’est une architecture de cellule photovoltaïque qui combine du silicium cristallin avec de fines couches de silicium amorphe pour améliorer le rendement. Elle est appréciée pour de bonnes performances à haute température et des rendements élevés, ce qui compte quand chaque mètre carré et chaque kilogramme déployé est critique. « Commander 100 GW/an d’équipements de fabrication » renvoie à la capacité industrielle de produire des cellules/panneaux, pas à la puissance réellement installée du jour au lendemain. À grande échelle, la difficulté bascule souvent vers la chaîne d’approvisionnement (matériaux, outillage, qualité) et le rythme de production plutôt que le principe physique du photovoltaïque.