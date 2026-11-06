Foire aux questions

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Que signifie annoncer des data centers en « gigawatts » (GW) plutôt qu’en nombre de serveurs ?

Exprimer un data center en gigawatts décrit surtout sa puissance électrique consommée à pleine charge, pas sa surface ni son nombre exact de machines. 1 GW correspond à 1 000 MW, soit un ordre de grandeur comparable à la puissance d’une grande centrale électrique. Cette métrique est pratique car la capacité IA moderne est souvent limitée par l’alimentation électrique, le refroidissement et l’accès au réseau, avant même la disponibilité des bâtiments. Deux sites affichant la même puissance peuvent pourtant fournir des performances très différentes selon la densité de GPU, l’efficacité énergétique et l’architecture réseau. C’est donc un indicateur “infrastructure” plus qu’un indicateur direct de puissance de calcul.

En quoi la construction modulaire accélère-t-elle le déploiement de data centers, et quelles limites cela impose-t-il ?

La construction modulaire consiste à préfabriquer des blocs (racks, modules électriques, containers, systèmes de refroidissement) en usine, puis à les assembler rapidement sur site. Cette approche réduit les aléas de chantier, raccourcit les cycles de déploiement et facilite la réplication de sites quasi identiques. Elle impose toutefois une forte standardisation : le design doit être figé tôt, et les adaptations locales (normes, réseau électrique, contraintes climatiques) peuvent ralentir l’intégration. Le module “prêt à poser” ne règle pas non plus le point le plus dur : obtenir à temps les raccordements haute tension, l’autorisation d’exploiter, et une capacité d’eau/refroidissement suffisante. Sur des campus IA très denses, la gestion thermique et la qualité de l’alimentation électrique restent des facteurs limitants.