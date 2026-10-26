SpaceX dépense toujours plus pour s’imposer dans l’intelligence artificielle (IA), et Elon Musk affirme avoir trouvé de quoi financer sa prochaine vague d’achats. Des sommes toujours plus folles pour concrétiser des projets astronomiques
On le sait, SpaceX s’impose désormais comme un monstre de l’IA en plus d’être un géant spatial. En plus d’opérer son propre modèle, Grok, la firme loue la puissance de calcul de ses data centers à d’autres entreprises, et prépare déjà des satellites IA baptisés Starmind. Son bilan financier sur le troisième trimestre confirme ce virage : l’IA pèse désormais 7,56 milliards de dollars dans son activité, soit presque dix fois plus qu’il y a un an. Mais cette course coûte une fortune.
Elon Musk confirme les bruits de couloir
Et justement, début octobre, des premiers bruits de couloir évoquaient des discussions entre SpaceX, des banques et des gestionnaires d’actifs pour opérer une nouvelle levée. Elon Musk a levé le doute ce dimanche 25 octobre sur X.com, affirmant que SpaceX avait « bouclé 40 milliards de dollars de dette pour des GPU ».
Une réussite qu’il attribue à la bonne note de solvabilité de l’entreprise, ainsi qu’à son chiffre d’affaires issu de Starlink et des lancements. Ainsi, cette dette remboursable par anticipation devrait servir à financer des processeurs attendus aux premier et deuxième trimestres 2027.
De quoi renforcer un peu plus le lien entre SpaceX et NVIDIA. Lors de sa première conférence de résultats en tant que société cotée, le 4 août dernier, Elon Musk s’est engagé à n’équiper ses data centers qu’avec des puces du fabricant. Il a aussi indiqué que son supercalculateur Colossus 2 en compte déjà plus de 550 000. De même, l’entreprise de Jensen Huang est actionnaire du géant spatial, avec une participation à hauteur de 17 milliards de dollars.
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La fin du « neocloud » ?
L’homme le plus riche du monde en a aussi profité pour lancer un avertissement à une partie de l’industrie. Selon lui, les marchés de la dette se sont « presque entièrement fermés » aux entreprises sans revenus importants en dehors des data centers d’IA. Il prédit, dans ce contexte, une vague de disparitions ou de fusions pour les quelque 200 acteurs du « neocloud », à l’instar de CoreWeave ou Nebius.
Car la tendance est bien là : depuis quelques jours, des investisseurs parient contre ces entreprises par crainte qu’elles ne tiennent pas le rythme d’une expansion financée par la dette. Et c’est le chemin que semble prendre l’industrie.