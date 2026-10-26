On le sait, SpaceX s’impose désormais comme un monstre de l’IA en plus d’être un géant spatial. En plus d’opérer son propre modèle, Grok, la firme loue la puissance de calcul de ses data centers à d’autres entreprises, et prépare déjà des satellites IA baptisés Starmind. Son bilan financier sur le troisième trimestre confirme ce virage : l’IA pèse désormais 7,56 milliards de dollars dans son activité, soit presque dix fois plus qu’il y a un an. Mais cette course coûte une fortune.