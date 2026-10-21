SpaceX enregistre 4,6 milliards de dollars de revenus au troisième trimestre, soit une hausse magistrale de… 161 % ! C’est désormais chose faite : l’intelligence artificielle (IA) s’impose comme son activité principale.
Ce fut une année très chargée pour le géant du spatial, qui a non seulement racheté xAI, mais aussi opéré la plus grande entrée en Bourse de l'Histoire. L’occasion pour Elon Musk de consolider son empire et de faire converger ses ambitions. Et pour l’instant, le pari est clairement réussi : le milliardaire n’a pas été avide d’annonces pendant la conférence portant sur son résultat financier.
L’IA au cœur de l’empire Elon Musk
Ainsi, SpaceX affiche un bénéfice net de 4,4 milliards de dollars. Un profit qui repose presque entièrement sur Starlink qui compte désormais 13,6 millions d’abonnés. L’intelligence artificielle, de son côté, génère 7,56 milliards de dollars de revenus, soit neuf fois plus qu’il y a un an. Une somme qui émane de la location de puissances de calcul lancée par l’entreprise ces derniers mois, notamment à Anthropic et Google.
Mais pour l’instant, l’IA ne rapporte que 431 millions de dollars de bénéfices, car elle coûte une fortune : 19,6 milliards de dollars d’investissements sur le seul trimestre, presque le triple d’un an plus tôt. Un chiffre qui devrait doubler sur le quatrième exercice pour atteindre entre 35 à 40 milliards de dollars. Preuve de l’importance de cette technologie pour SpaceX : Elon Musk a posé ses valises à Memphis, où se trouve le supercalculateur Colossus.
Concernant Terafab, l’usine de puces en partenariat avec Tesla, l’homme le plus riche du monde a promis un premier test de processeur dès mai ou juin 2027. L'occasion, également, pour le P.-D.G. d'évoquer la fusion entre ses deux sociétés, une « bonne idée » selon lui. À tel point que des comités spéciaux, composés d’administrateurs indépendants, ont été formés à la demande d’actionnaires pour étudier cette possibilité. De quoi confirmer les prédictions des analystes.
Une annonce folle sur Starship
Musk a évidemment évoqué le volet spatial. Et il l’a confirmé : le prochain vol de Starship visera à « rattraper » à la fois le booster et le second étage à l’aide des bras mécaniques installés sur la tour de lancement. Une manœuvre inédite qui marquerait un précédent historique, et une étape cruciale pour l’avenir de la mégafusée qui doit, à terme, voler plusieurs fois par jour. Pour y parvenir, SpaceX promet « un flux régulier » de tests d’ici à la fin de l’année, puis une accélération en 2027.
Reste que l’activité spatiale, historique et emblématique du groupe, est aussi son maillon le plus faible. Ses lancements n’ont progressé que de 6 %, à 1,77 milliard de dollars, et la division a même perdu 7 millions de dollars sur le trimestre.
Elon Musk, lui, affiche des ambitions démesurées : selon lui, SpaceX dépassera les 500 milliards de dollars de revenus annuels récurrents d’ici à la fin 2027.
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