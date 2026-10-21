Musk a évidemment évoqué le volet spatial. Et il l’a confirmé : le prochain vol de Starship visera à « rattraper » à la fois le booster et le second étage à l’aide des bras mécaniques installés sur la tour de lancement. Une manœuvre inédite qui marquerait un précédent historique, et une étape cruciale pour l’avenir de la mégafusée qui doit, à terme, voler plusieurs fois par jour. Pour y parvenir, SpaceX promet « un flux régulier » de tests d’ici à la fin de l’année, puis une accélération en 2027.