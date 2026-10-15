Les analystes en sont convaincus : Tesla et SpaceX devraient officialiser leur fusion avant la fin de l’année 2026. Elon Musk serait alors à la tête d’un véritable empire qui domine de nombreuses industries.
L’annonce serait imminente
Il y a du nouveau. Ce mercredi 14 octobre, les analystes de Barclays ont indiqué, d’après une note consultée par Bloomberg, que la fusion serait annoncée avant l’assemblée générale du constructeur de voitures électriques, qui se tiendra au plus tard le 6 décembre. Ce n’est pas un avis à prendre à la légère : l’expert Dan Levy, qui a dirigé l’équipe, suit Tesla de près. Ses opinions sont scrutées par les investisseurs.
Si Barclays jugeait déjà crédible la logique industrielle d’un rapprochement entre les deux entreprises, elle affirme que désormais, les marchés sont convaincus qu’il aura lieu.
Le calendrier n’est toutefois pas figé. L’annonce pourrait glisser jusqu’à fin octobre, voire début novembre. Passé ce cap, les analystes préviennent qu’il deviendrait de plus en plus compliqué de faire approuver la fusion lors de l’assemblée : la fenêtre se resserre déjà.
Les synergies sont déjà multiples
Mais pourquoi une telle opération ? D’après la banque, la valeur se trouve dans l’intégration verticale des technologies d’intelligence artificielle de Tesla et de SpaceX. Plutôt que de développer chacun leur IA de leur côté, les deux entreprises pourraient les faire travailler ensemble.
Les synergies existent déjà. SpaceX a acheté plus de 100 millions de dollars de Cybertruck, tandis que xAI, devenue SpaceXAI, figure parmi les gros clients de Tesla pour ses Megapacks. Surtout, les deux groupes se sont associés sur Terafab, une usine gigantesque qui fabriquera des semi-conducteurs pour les robotaxis et les humanoïdes Optimus de Tesla, mais aussi pour les satellites d’IA de SpaceX.
Mais tout n’est pas gagné pour autant. Car une telle opération doit être acceptée par les actionnaires des deux firmes. Difficile, malgré tout, de les imaginer se dresser contre les volontés du grand patron.
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