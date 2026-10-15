Il y a du nouveau. Ce mercredi 14 octobre, les analystes de Barclays ont indiqué, d’après une note consultée par Bloomberg, que la fusion serait annoncée avant l’assemblée générale du constructeur de voitures électriques, qui se tiendra au plus tard le 6 décembre. Ce n’est pas un avis à prendre à la légère : l’expert Dan Levy, qui a dirigé l’équipe, suit Tesla de près. Ses opinions sont scrutées par les investisseurs.