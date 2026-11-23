Elon Musk veut installer des data centers en orbite, mais ses créanciers freinent des quatre fers. Leur crainte : ne pas pouvoir récupérer, en cas de pépin, des puces NVIDIA lancées à 28 000 km/h au-dessus de nos têtes.
SpaceX est désormais un acteur incontournable de l’IA. Mais pour acheter les processeurs NVIDIA dont elle a tant besoin, l’entreprise s’est récemment endettée de, tenez-vous bien, 40 milliards de dollars. Et Elon Musk compte surtout exploiter cette technologie dans l’espace qui, selon lui, deviendra l’endroit le moins cher pour faire tourner les modèles. Il risque cependant d’avoir des bâtons dans les roues, et pas forcément ceux que l’on croit.
Des puces qui ne peuvent pas aller dans l’espace
Ici, il n’est pas question de défi de refroidissement ou de maintenance, mais surtout de créance. Car sous la houlette de géants de la finance comme Apollo et Goldman Sachs, SpaceX loue ces puces et verse un loyer qui sert à rembourser ses prêteurs. Plus de 30 milliards ont déjà été vendus à de grands investisseurs, dont Pimco, BlackRock ou KKR.
Or, dans ce genre de montage, les puces servent aussi de garantie. Si l’emprunteur ne paie plus, les prêteurs peuvent récupérer le matériel et le revendre. Une sécurité qui rend le crédit moins cher, d’autant que les puces gardent de la valeur : certaines H100 de 2023 se revendent encore à environ la moitié de leur prix d’origine.
Problème, selon The Financial Times, les prêteurs de SpaceX ont demandé que ces GPU ne soient jamais envoyés dans des data centers spatiaux, car cela les rendrait impossibles à récupérer en cas de défaut de paiement.
Un message à l’industrie
Si SpaceX assure que les puces resteront sur Terre, dans des data centers américains qu’elle contrôle, cette situation marque un précédent clair : tout projet de data center orbital devra acheter des processeurs sans pouvoir les offrir en garantie, et paiera donc sans doute plus cher que ses équivalents terrestres. Une mauvaise nouvelle pour l'industrie en plein boom.
En parallèle, SpaceX poursuit ses efforts pour étendre ses infrastructures, notamment à Memphis, et à Starbase Texas, où un gigantesque data center est en construction. Mais l’entreprise doit aussi se heurter à des opposants toujours plus convaincus qui refusent l’implantation de tels ogres énergétiques.