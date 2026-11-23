SpaceX est désormais un acteur incontournable de l’IA. Mais pour acheter les processeurs NVIDIA dont elle a tant besoin, l’entreprise s’est récemment endettée de, tenez-vous bien, 40 milliards de dollars. Et Elon Musk compte surtout exploiter cette technologie dans l’espace qui, selon lui, deviendra l’endroit le moins cher pour faire tourner les modèles. Il risque cependant d’avoir des bâtons dans les roues, et pas forcément ceux que l’on croit.