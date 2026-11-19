Des propriétaires de cartes GeForce relevaient jusqu’à 30 Go d’écritures par heure sur leur SSD, à cause d’un fichier journal que les pilotes NVIDIA réécrivent sans arrêt. AMD vient de corriger ses pilotes Radeon, qui écrivaient eux aussi en continu sur le disque.
Le site de dépannage TroubleGrid a remonté la piste jusqu’à NVDisplay.Container.exe. Ce processus, installé avec les pilotes GeForce, tourne en permanence en arrière-plan et tient un journal, nvlog.nvlgstg, rangé dans le dossier ProgramData\NVIDIA Corporation\nvtopps\nct. Au lieu d’ajouter chaque nouvelle ligne à la fin du fichier, il le réécrirait en entier, y compris quand le PC ne fait rien.
Le pilote GeForce 621.14 multiplie les écritures sur le SSD
Des propriétaires de PC Dell signalaient dès janvier 2025 un fichier nvlog.nvlgstg de plus de 10 Mo réécrit en boucle, et les premières plaintes contre ces écritures remontent à 2021. Avec le pilote 621.14, sorti le 4 novembre, elles ont fortement augmenté. Sur le forum officiel de NVIDIA, un utilisateur a mesuré environ 515 Mo d’écritures en cinq minutes d’inactivité avec cette version, contre moins de 2 Mo avec la 621.01. Un autre a relevé plus de 3 Go en dix minutes, et un troisième, passé au pilote 621.24, parle d’environ 30 Go par heure.
Wccftech a reproduit le problème sur un PC sous Windows 11 équipé d’une GeForce RTX 4090, laissé au repos. Dans le Moniteur de ressources de Windows, NVDisplay.Container.exe écrivait environ 1,43 Mo par seconde dans nvlog.nvlgstg, soit près de 5,2 Go par heure si le rythme se maintient. La rédaction avait coupé toutes les fonctions de capture de NVIDIA, ShadowPlay compris, et la surcouche du logiciel. « Nos résultats suggèrent que la simple désactivation des fonctions de capture de jeu de NVIDIA ne suffit pas à empêcher cette activité d’écriture excessive en arrière-plan », peut-on lire.
Wccftech reconnaît toutefois que ces chiffres viennent de mesures individuelles, et que le compteur de Windows ne correspond pas forcément aux données réellement inscrites dans la mémoire NAND du SSD. Ce sont ces écritures-là qui usent le disque.
Le retour au pilote 621.01 bloque les écritures chez certains utilisateurs
Sur le forum r/pcmasterrace de Reddit, plusieurs utilisateurs n’ont trouvé aucune écriture suspecte avec les derniers pilotes. D’autres ont fait cesser les écritures en désactivant NVIDIA Highlights ou les fonctions liées à ShadowPlay, alors que chez certains, elles continuent avec la surcouche entièrement coupée.
Pour le vérifier, ouvrez le Moniteur de ressources (Windows + R, puis resmon) et allez dans l’onglet Disque. Si NVDisplay.Container.exe écrit sans interruption dans nvlog.nvlgstg alors que vous ne faites rien, votre PC est touché.
Arrêter le service NVIDIA Display Container LS, supprimer le fichier journal puis relancer le service a calmé les écritures chez plusieurs utilisateurs, mais pour un temps seulement. Le retour au pilote 621.01 a réglé le problème pour certains. Évitez en revanche de désactiver le service pour de bon, car le panneau de configuration et l’application NVIDIA risquent alors de ne plus fonctionner.
On vous expliquait tout récemment comment vérifier si le pilote de votre carte Radeon écrivait en continu sur le SSD. AMD avait reconnu le bug sur son forum officiel en octobre, et l’a corrigé depuis avec la version Adrenalin 26.11.1. NVIDIA n’a toujours rien reconnu publiquement, et le problème n’apparaît pas parmi les bugs connus du pilote 621.24, publié le 12 novembre.