Des propriétaires de PC Dell signalaient dès janvier 2025 un fichier nvlog.nvlgstg de plus de 10 Mo réécrit en boucle, et les premières plaintes contre ces écritures remontent à 2021. Avec le pilote 621.14, sorti le 4 novembre, elles ont fortement augmenté. Sur le forum officiel de NVIDIA, un utilisateur a mesuré environ 515 Mo d’écritures en cinq minutes d’inactivité avec cette version, contre moins de 2 Mo avec la 621.01. Un autre a relevé plus de 3 Go en dix minutes, et un troisième, passé au pilote 621.24, parle d’environ 30 Go par heure.

Wccftech a reproduit le problème sur un PC sous Windows 11 équipé d’une GeForce RTX 4090, laissé au repos. Dans le Moniteur de ressources de Windows, NVDisplay.Container.exe écrivait environ 1,43 Mo par seconde dans nvlog.nvlgstg, soit près de 5,2 Go par heure si le rythme se maintient. La rédaction avait coupé toutes les fonctions de capture de NVIDIA, ShadowPlay compris, et la surcouche du logiciel. « Nos résultats suggèrent que la simple désactivation des fonctions de capture de jeu de NVIDIA ne suffit pas à empêcher cette activité d’écriture excessive en arrière-plan », peut-on lire.

Wccftech reconnaît toutefois que ces chiffres viennent de mesures individuelles, et que le compteur de Windows ne correspond pas forcément aux données réellement inscrites dans la mémoire NAND du SSD. Ce sont ces écritures-là qui usent le disque.