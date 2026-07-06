Le fichier concerné se trouve dans C:\ProgramData\Microsoft\Windows\CapabilityAccessManager. Il dépend de Capability Access Manager, le composant Windows chargé de gérer les autorisations accordées aux applications pour accéder au micro, à la caméra, à la localisation ou encore à la capture d’écran.

En temps normal, son fichier journal CapabilityAccessManager.db-wal ne devrait occuper que quelques Mo. Sur certaines machines, il grossit au contraire sans retenue, pouvant atteindre jusqu’à 500 Go selon plusieurs témoignages relayés par Windows Latest, et finit par gonfler la section « Système et espace réservé » des paramètres de stockage.

Le symptôme est donc visible, mais comme Windows ne montre pas le fichier responsable, il faudra passer par un outil tiers d'analyse de stockage pour poser un vrai diagnostic.