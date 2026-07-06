Microsoft prépare un patch pour un problème de stockage touchant certains PC sous Windows 11. En cause : un fichier système lié aux autorisations des applications, capable de grossir jusqu’à saturer le disque C:.
Votre SSD se remplit sans raison apparente ? Windows 11 pourrait tenir sa part de responsabilité. Plusieurs utilisateurs et utilisatrices ont eu la mauvaise surprise de repérer un fichier nommé CapabilityAccessManager.db-wal pesant plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de Go, alors qu’il devrait rester beaucoup plus léger. Microsoft a depuis intégré un correctif à la mise à jour optionnelle KB5095093, avant une diffusion plus large attendue avec le Patch Tuesday de juillet.
Un fichier système censé rester minuscule
Le fichier concerné se trouve dans C:\ProgramData\Microsoft\Windows\CapabilityAccessManager. Il dépend de Capability Access Manager, le composant Windows chargé de gérer les autorisations accordées aux applications pour accéder au micro, à la caméra, à la localisation ou encore à la capture d’écran.
En temps normal, son fichier journal CapabilityAccessManager.db-wal ne devrait occuper que quelques Mo. Sur certaines machines, il grossit au contraire sans retenue, pouvant atteindre jusqu’à 500 Go selon plusieurs témoignages relayés par Windows Latest, et finit par gonfler la section « Système et espace réservé » des paramètres de stockage.
Le symptôme est donc visible, mais comme Windows ne montre pas le fichier responsable, il faudra passer par un outil tiers d'analyse de stockage pour poser un vrai diagnostic.
Comment vérifier si votre PC est touché
Microsoft ne s’est pas étendue sur le problème, mais le changelog de la dernière mise à jour de Windows 11 (KB5095093) mentionne bien une amélioration de l’usage disque pour CapabilityAccessManager.db-wal. Cette version étant encore optionnelle, vous pouvez patienter jusqu’à son intégration aux correctifs mensuels de juillet, sauf si le PC manque déjà cruellement d’espace.
Pour vérifier si votre machine est touchée, il suffit de contrôler la taille du dossier CapabilityAccessManager avec un outil comme TreeSize, WizTree ou WinDirStat, lancé avec les droits administrateur. Si le fichier ne pèse que quelques Mo, rien d’inquiétant. S’il atteint plusieurs Go et continue de grossir, mieux vaut éviter les suppressions hasardeuses de fichiers système et installer le correctif disponible sans attendre le prochain Patch Tuesday.
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