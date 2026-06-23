Le premier dysfonctionnement concerne Word, Excel, PowerPoint, Access et d’autres applications Office lorsqu’elles sont lancées depuis certaines applications tierces. Microsoft explique que le problème touche les logiciels qui utilisent OLE Automation, une technologie ancienne prévue pour permettre à une application d’en piloter une autre. Elle peut, par exemple, permettre à un outil métier d’ouvrir un document Word, de générer un rapport Excel ou d’appeler PowerPoint depuis sa propre interface.

Parmi les solutions affectées par le bug, Redmond cite CCH Engagement, Workpaper Manager, Dentrix, Softdent et Zotero, tout en précisant que d’autres outils reposant sur des intégrations similaires peuvent aussi être concernés. En attendant un patch, Microsoft recommande d’ouvrir directement l’application Office ou le document, sans passer par le logiciel tiers affecté.

Le deuxième problème touche la Corbeille lors de la suppression définitive d’un seul fichier. Dans la fenêtre de confirmation, Windows peut afficher le nom interne de l’élément, du type $Rxxxxx.ext, à la place de son nom d’origine. Le souci s’arrête à cette boîte de dialogue. Dans la Corbeille, le fichier conserve bien son nom habituel, et Windows le restaure aussi sous ce nom si l’utilisateur ou l’utilisatrice annule la suppression. Redmond prépare un correctif pour une prochaine mise à jour, tandis que les entreprises concernées peuvent, en attendant, passer par le support professionnel de Microsoft pour appliquer une mesure temporaire.