La mise à jour KB5094126 de Windows 11 pose bien problème. Microsoft confirme deux dysfonctionnements touchant Office et la Corbeille, tandis que d’autres retours concernent encore BitLocker, Secure Boot et des démarrages bloqués.
Déployée depuis le 9 juin 2026 sur Windows 11 24H2 et 25H2, la build KB5094126 corrige des failles de sécurité, et s’accompagne, comme attendu, de plusieurs effets de bord indésirables. Microsoft en documente désormais deux dans ses notes de mise à jour. Le premier touche les applications Office lancées depuis des logiciels tiers. Le second concerne la Corbeille, qui peut afficher un nom de fichier interne au moment d’une suppression définitive. D’autres incidents, plus lourds, ont aussi été signalés depuis l’installation du Patch Tuesday, sans être encore listés par Microsoft parmi les problèmes reconnus.
Office boude les applis tierces, la Corbeille s’emmêle dans les noms
Le premier dysfonctionnement concerne Word, Excel, PowerPoint, Access et d’autres applications Office lorsqu’elles sont lancées depuis certaines applications tierces. Microsoft explique que le problème touche les logiciels qui utilisent OLE Automation, une technologie ancienne prévue pour permettre à une application d’en piloter une autre. Elle peut, par exemple, permettre à un outil métier d’ouvrir un document Word, de générer un rapport Excel ou d’appeler PowerPoint depuis sa propre interface.
Parmi les solutions affectées par le bug, Redmond cite CCH Engagement, Workpaper Manager, Dentrix, Softdent et Zotero, tout en précisant que d’autres outils reposant sur des intégrations similaires peuvent aussi être concernés. En attendant un patch, Microsoft recommande d’ouvrir directement l’application Office ou le document, sans passer par le logiciel tiers affecté.
Le deuxième problème touche la Corbeille lors de la suppression définitive d’un seul fichier. Dans la fenêtre de confirmation, Windows peut afficher le nom interne de l’élément, du type $Rxxxxx.ext, à la place de son nom d’origine. Le souci s’arrête à cette boîte de dialogue. Dans la Corbeille, le fichier conserve bien son nom habituel, et Windows le restaure aussi sous ce nom si l’utilisateur ou l’utilisatrice annule la suppression. Redmond prépare un correctif pour une prochaine mise à jour, tandis que les entreprises concernées peuvent, en attendant, passer par le support professionnel de Microsoft pour appliquer une mesure temporaire.
Des problèmes de démarrage toujours non reconnus par Microsoft
Pour rappel, KB5094126 avait déjà fait parler d’elle après plusieurs signalements concernant le démarrage de Windows 11. Des administrateurs avaient décrit des écrans noirs au lancement, des codes 0xc0430001, des demandes de récupération BitLocker, des erreurs Secure Boot et des blocages sur plusieurs PC professionnels, notamment chez HP.
Ces incidents avaient été relevés en marge d’autres retours plus épars, dont des gels du système et des problèmes avec l’intégration OneDrive, Dropbox ou iCloud Drive dans l’Explorateur de fichiers. Les premiers éléments pointaient alors vers des cas liés à la partition EFI, utilisée au démarrage de Windows, ou à la chaîne de démarrage validée par Secure Boot.
À ce jour, Microsoft ne liste toujours pas ces problèmes de démarrage dans la fiche de support de KB5094126. Sur les machines concernées, il faudra donc encore attendre. En cas de blocage vraiment pénalisant, vous pouvez désinstaller la mise à jour depuis Paramètres > Windows Update > Historique de mise à jour > Désinstaller des mises à jour. Gardez toutefois en tête que le Patch Tuesday de juin corrige plus de 200 vulnérabilités. Le retour en arrière doit donc rester réservé aux cas les plus critiques.
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