Les PC les plus exposés ne sont pas forcément les plus vieux au sens strict, mais ceux qui ne peuvent plus suivre la transition côté firmware. Microsoft peut distribuer les nouveaux certificats via Windows Update, mais le firmware doit être capable de les accepter et de les appliquer correctement. Si le fabricant ne publie plus de mise à jour pour le modèle concerné, Windows ne pourra pas tout faire seul.

C’est donc le premier cas à surveiller. Les PC équipés de firmwares sortis de la prise en charge constructeur, ou absents des listes de compatibilité publiées par les fabricants, risquent de rester bloqués sur les autorités de certification de 2011. Dell, par exemple, renvoie désormais à des modèles précis et à des versions minimales de BIOS intégrant les certificats 2023. Chez les autres constructeurs, comme ASUS, la logique reste la même, même si les pages de support ne donnent pas toujours le même niveau de détail. Pas de liste Microsoft unique, donc, mais un tri à faire soi-même, modèle par modèle.

Deuxième cas à part, les machines qui démarrent encore en mode BIOS hérité ou via CSM, pour Compatibility Support Module. Pour rappel, ce mode de compatibilité permet à un PC UEFI de démarrer comme s’il utilisait encore l’ancien mode BIOS, souvent pour prendre en charge un vieux système ou un ancien disque de démarrage. Or, Secure Boot repose sur un démarrage UEFI moderne et sur une chaîne de vérification bien précise. Si le PC démarre en mode hérité, il se place donc en dehors du périmètre dans lequel cette mise à jour peut s’appliquer.

Viennent ensuite les PC encore sous Windows 10, mais plus suivis côté mises à jour, c’est-à-dire ceux qui n’auraient pas souscrit au programme ESU. A contrario, les machines inscrites au programme de mises à jour de sécurité étendues pourront bien recevoir les autorités de 2023, sous réserve que le matériel et le firmware suivent.

Autre profil concerné, les installations Windows 11 non officielles. Si vous avez pesté contre les contraintes techniques imposées par Microsoft, peut-être avez-vous quand même migré vers l’OS en passant outre les exigences liées au processeur, au TPM 2.0 ou à Secure Boot. La machine fonctionne au quotidien, mais cette bidouille a souvent consisté à contourner une partie des garde-fous liés au démarrage sécurisé. Or ce sont justement ces éléments que Microsoft met aujourd’hui à jour. Pas très surprenant, donc, que l’opération cafouille sur des configurations qui n’étaient déjà pas prévues pour la gérer.

Reste le cas des machines temporairement bloquées par prudence. Elles ne sont pas forcément trop anciennes ni hors support, mais Microsoft ou le constructeur peuvent suspendre l’opération lorsqu’un problème firmware connu risque de perturber le démarrage. Dans ce cas, il n’y a pas grand-chose à bricoler côté utilisateur, sinon attendre un correctif ou une consigne officielle du constructeur.