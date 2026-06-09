Dans le détail, le principal risque résulte d’un décalage entre Windows et le firmware de la machine. Si Secure Boot a été désactivé dans l’UEFI, Windows peut continuer à recevoir ses mises à jour, y compris un gestionnaire de démarrage signé avec les autorités 2023. En revanche, les clés correspondantes ne sont pas forcément inscrites dans la base de confiance du firmware, ce qui ne doit théoriquement pas poser problème à moins de réactiver ensuite Secure Boot.

Dans ce cas, l’UEFI serait de nouveau chargé de vérifier les composants lancés au démarrage et, ne reconnaissant encore que les autorités héritées de 2011, pourrait refuser de valider le nouveau bootloader. La machine risquerait alors de ne plus démarrer correctement, non pas parce que la mise à jour aurait cassé Windows, mais parce que le firmware et le bootloader ne parleraient plus la même langue cryptographique. Il faudrait alors installer manuellement les certificats 2023 en suivant la procédure documentée par Microsoft, ce qui suppose d’avoir accès à la machine et de savoir exactement ce que l’on fait.

Les environnements PXE, utilisés pour lancer un PC depuis un serveur interne, déployer une image système ou dépanner une machine sans passer par un support local, obéissent à la même contrainte de compatibilité. Une image de démarrage signée avec les autorités 2011 peut encore fonctionner sur une machine qui ne connaît que cette ancienne chaîne, tant que les certificats concernés ne sont pas révoqués. En revanche, une infrastructure PXE passée trop tôt sur des bootloaders signés 2023 peut bloquer les PC qui n’ont pas encore reçu les nouveaux certificats.

Le problème peut aussi se présenter dans l’autre sens. Certains PC récents sont déjà livrés avec les certificats 2023, et peuvent donc refuser des médias d’installation ou des serveurs de déploiement encore signés selon l’ancien modèle. D’où l’importance, pour les admins, de vérifier l’ordre de migration avant de mettre à jour les bootloaders utilisés par le démarrage réseau.