Si Microsoft n’a pas déployé les nouveaux certificats Secure Boot en une seule fois sur l’ensemble des PC compatibles, ce n’est pas uniquement pour lisser la transition. Leur installation touche à des éléments stockés dans l’UEFI, utilisés pour valider les composants exécutés avant même le chargement de Windows. En clair, la réussite de l’opération ne dépend pas seulement du correctif mensuel, mais aussi de la capacité du firmware à intégrer proprement cette mise à jour de la chaîne de confiance.

C’est bien pour cette raison que l’éditeur a réservé l’installation automatique aux machines considérées comme prêtes. Dès le départ, Microsoft a choisi d’avancer progressivement, en ciblant les appareils dont l’état matériel, le firmware UEFI et le niveau de stabilité semblaient compatibles avec cette évolution. Un même correctif de sécurité ne garantit donc pas, à lui seul, que deux PC sous Windows 11, maintenus au même niveau de mise à jour, se trouveront au même stade. L’un pourra recevoir sans difficulté les nouveaux certificats, tandis qu’un autre devra d’abord passer par une mise à jour UEFI côté constructeur, voire rester temporairement à l’écart du déploiement automatique.

Ce type d’approche en dit déjà long sur la situation. Si une opération de maintenance annoncée de longue date ne peut pas être appliquée uniformément à l’ensemble du parc, c’est bien que tous les PC ne présentent pas les mêmes garanties face à cette transition, et que le désordre côté firmware commence bien avant les premiers ratés visibles. Secure Boot est souvent perçu comme une fonction intégrée à Windows 11, alors qu’une partie essentielle de son fonctionnement repose sur une couche bien plus disparate, celle du firmware, avec tout ce que cela implique de différences entre constructeurs, générations de cartes mères et politiques de suivi logiciel.