Sur les machines concernées, le message apparaît dans le journal Système de l’Observateur d’événements, sous la source Microsoft-Windows-TPM-WMI. L’Event ID 1801 indique que Windows 11 a détecté la disponibilité de certificats Secure Boot plus récents et qu’ils n’ont pas encore été appliqués au firmware.

À ce moment du processus, le système prépare ces nouvelles autorités et vérifie que la plateforme remplit les conditions nécessaires avant toute modification des clés enregistrées dans l’UEFI, afin d’éviter une transition trop rapide sur des configurations exigeant encore des ajustements côté constructeur.

Lorsque la mise à jour aboutit, d’autres événements prennent le relais. L’Event ID 1808 atteste de l’application effective des nouvelles clés Secure Boot, tandis que l’Event ID 1034 confirme l’actualisation de la base de révocation utilisée pour bloquer des composants désormais jugés vulnérables ou obsolètes. Leur apparition peut intervenir plus tard, parfois après un redémarrage ou une mise à jour de firmware, ce décalage faisant partie du déroulement normal de l’opération.