Car d’après les premiers retours peu joyeux des internautes, l’un des problèmes les plus critiques résultant du dernier Patch Tuesday concernerait des boucles de redémarrage quasi-infinies.

Un utilisateur a ainsi rapporté que plusieurs de ses PC portables avaient tenté de démarrer plus de 15 fois avant d’atterrir (enfin !) sur un écran de connexion défectueux. Impossible, alors, de se connecter à la session Windows, le système retournant une erreur SENS, service censé gérer les notifications liées à l’état du système, indispensable à l’accès au bureau.

Vous pensez y avoir échappé ? Attendez un peu la suite. Chez d’autres, c’est la connexion Wi-Fi qui flanche (la connexion filaire serait épargnée), malgré la réinitialisation des adaptateurs réseau, le redémarrage du PC et le recours aux outils de dépannage intégrés à l’OS. La faute, semble-t-il, à une erreur DHCP, ce service chargé d’attribuer automatiquement une adresse IP.

Et si, par miracle, tout fonctionne encore, c’est peut-être votre écran qui fera les frais du patch, un internaute ayant également signalé l’impossibilité pour Windows de détecter ses moniteurs et périphériques externes après l’installation de la mise à jour, problème qui réapparaît systématiquement malgré plusieurs désinstallations et réinstallations du correctif.