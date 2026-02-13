Encore ? Oui ! Si vous pensiez que les problèmes de la mise à jour de janvier n’étaient que le résultat d’une reprise difficile, vous n’allez pas être déçu.
Après un Patch Tuesday de janvier catastrophique, on aurait pu espérer que Microsoft prenne les mesures nécessaires pour éviter la récidive. Hélas, il n’en est rien, ou cela n’aura tout du moins pas suffi. À peine trois jours après sa publication, la mise à jour de février (KB5077181) fait déjà des siennes, et si vous faites partie des dommages collatéraux, vous pourriez même ne plus avoir accès à votre PC pour le signaler.
Redémarrages en boucle et Wi-Fi aux abonnés absents
Car d’après les premiers retours peu joyeux des internautes, l’un des problèmes les plus critiques résultant du dernier Patch Tuesday concernerait des boucles de redémarrage quasi-infinies.
Un utilisateur a ainsi rapporté que plusieurs de ses PC portables avaient tenté de démarrer plus de 15 fois avant d’atterrir (enfin !) sur un écran de connexion défectueux. Impossible, alors, de se connecter à la session Windows, le système retournant une erreur SENS, service censé gérer les notifications liées à l’état du système, indispensable à l’accès au bureau.
Vous pensez y avoir échappé ? Attendez un peu la suite. Chez d’autres, c’est la connexion Wi-Fi qui flanche (la connexion filaire serait épargnée), malgré la réinitialisation des adaptateurs réseau, le redémarrage du PC et le recours aux outils de dépannage intégrés à l’OS. La faute, semble-t-il, à une erreur DHCP, ce service chargé d’attribuer automatiquement une adresse IP.
Et si, par miracle, tout fonctionne encore, c’est peut-être votre écran qui fera les frais du patch, un internaute ayant également signalé l’impossibilité pour Windows de détecter ses moniteurs et périphériques externes après l’installation de la mise à jour, problème qui réapparaît systématiquement malgré plusieurs désinstallations et réinstallations du correctif.
Un début d’année chaotique pour Windows 11
Pour l’instant, Microsoft n’a pas officiellement pris acte de ces bugs, mais dans la mesure où tous semblent disparaître après un rollback, on peut raisonnablement s’attendre à de nouveaux correctifs hors cycle dans les jours à venir.
Début d’année compliqué, il faut le dire, pour Windows 11. Pour rappel, la mise à jour de sécurité de janvier a suscité des problèmes à la chaîne, entraînant des échecs de démarrage, empêchant le système de s’éteindre correctement ou de sortir de veille, provoquant des difficultés d’authentification au Bureau à distance, ou encore générant le blocage d’applications cloud à l’ouverture ou à l’enregistrement de fichiers stockés sur OneDrive ou Dropbox, ce qui avait obligé Redmond à déployer plusieurs patchs en urgence.
Bref, si vous pensez être concerné par des bugs ingérables que vous attribuez à la mise à jour de février, vous pouvez toujours la désinstaller et bloquer temporairement son installation automatique, en gardant à l’esprit que le Patch Tuesday visait quand même à colmater une soixantaine de failles de sécurité, dont six déjà activement exploitées.
