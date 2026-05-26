Foire aux questions

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À quoi sert Secure Boot dans l’UEFI, et que change un certificat qui expire ?

Secure Boot est un mécanisme de l’UEFI qui vérifie, dès l’allumage, que les composants de démarrage (bootloader, gestionnaire de démarrage, etc.) sont bien signés avec des clés approuvées. Il repose sur une chaîne de confiance : si un certificat ou une autorité de signature arrive en fin de vie, cela ne “casse” pas forcément le démarrage sur-le-champ. En revanche, cela complique l’acceptation de futurs composants signés avec une nouvelle chaîne, et peut empêcher l’application de protections ou de mises à jour liées au boot. L’enjeu principal est donc la continuité de la confiance cryptographique au niveau firmware, pas le fonctionnement quotidien de Windows.

Qu’est-ce que la base DBX de Secure Boot, et pourquoi son absence de mise à jour augmente le risque ?

La DBX (Forbidden Signature Database) est la liste de révocation de Secure Boot : elle contient des signatures ou certificats explicitement interdits car associés à des bootloaders compromis ou vulnérables. Quand un élément est ajouté à la DBX, l’UEFI bloque son chargement avant même que Windows ne démarre, ce qui coupe court à certaines attaques très précoces. Si une machine ne suit pas le renouvellement de la chaîne de certificats, elle peut se retrouver incapable d’ingérer des DBX plus récentes. Résultat : des composants de démarrage pourtant connus comme dangereux peuvent rester chargeables, ce qui affaiblit la défense contre les bootkits et attaques de la chaîne d’amorçage.

Pourquoi le renouvellement des certificats Secure Boot implique Windows et aussi une mise à jour du firmware UEFI ?

Les clés et bases de signatures utilisées par Secure Boot sont stockées et exploitées côté firmware UEFI, pas uniquement dans Windows. Windows peut mettre à jour certains éléments (comme le Windows Boot Manager), mais l’acceptation des nouvelles autorités de signature dépend de ce que le firmware sait reconnaître et valider. Si le constructeur ne propose pas un UEFI compatible avec la nouvelle chaîne, la machine peut rester bloquée sur l’ancienne confiance, même si Windows est à jour. C’est pour cela que la migration peut nécessiter à la fois des mises à jour Windows et des mises à jour BIOS/UEFI du fabricant.