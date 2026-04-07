Pour rappel, depuis le début de l’année, Microsoft remplace progressivement les certificats Secure Boot intégrés à l’UEFI depuis 2011 par de nouvelles autorités émises en 2023, afin de maintenir à jour la chaîne de confiance utilisée au démarrage de Windows. En principe, l’opération aurait dû se dérouler sans bruit pour la plupart des PC, mais le déploiement s’est révélé plus irrégulier que prévu. D’un constructeur à l’autre, d’un modèle à l’autre, et parfois d’une version de firmware à l’autre, la transition n’avance pas partout au même rythme. Certaines machines ont absorbé la mise à jour sans difficulté particulière, tandis que d’autres doivent encore passer par une mise à jour UEFI avant de pouvoir suivre le mouvement.

Jusqu’ici, vérifier l’état réel du déploiement n’avait rien d’évident. Il fallait aller chercher l’information dans le Registre et dans l’Observateur d’événements, puis se référer à la documentation publiée par Redmond pour savoir si la transition avait bien été appliquée ou si la machine attendait encore son tour.

Microsoft a donc ajouté, dans l’application Sécurité Windows des éditions Home et Pro de Windows 11, un repère plus lisible pour suivre cette transition. Un indicateur vert signale qu’aucune action n’est requise, à condition que le message associé confirme que toutes les mises à jour de certificats attendues ont bien été appliquées. Un indicateur jaune renvoie d’abord à une machine utilisant encore une ancienne configuration et attendant sa mise à jour. À partir de mai, un avertissement supplémentaire préviendra si le blocage vient du matériel ou du firmware. Un indicateur rouge, enfin, apparaît lorsqu’une mise à jour de sécurité du démarrage ne peut plus être appliquée à la configuration actuelle du PC.

Sur les appareils gérés en entreprise et sur Windows Server, les données d’état existent bien, mais ces indicateurs ne s’affichent pas par défaut. Le suivi du déploiement reste entre les mains des équipes IT, qui doivent continuer à s’appuyer sur leurs outils d’administration, leurs stratégies internes et les contrôles système déjà en place, plutôt que sur des alertes affichées directement aux utilisateurs finaux.