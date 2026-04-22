Foire aux questions

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À quoi servent les certificats Secure Boot (et pourquoi les renouveler) ?

Secure Boot est une fonction de l’UEFI qui vérifie, au démarrage, que les éléments chargés (bootloader, gestionnaire de démarrage, etc.) sont bien signés par une autorité de confiance. Les « certificats Secure Boot » correspondent à ces autorités et aux clés utilisées pour valider les signatures, afin d’empêcher l’exécution de composants modifiés ou malveillants avant le chargement de Windows. Le renouvellement est nécessaire quand des autorités arrivent en fin de validité ou doivent être remplacées pour des raisons de sécurité et de maintenance de la chaîne de confiance. Sans certificats à jour, un PC peut se retrouver dans une situation où certaines mises à jour/firmwares ou certains médias de démarrage légitimes ne sont plus reconnus comme fiables.

Que signifie « certificats Secure Boot 2011 » vs « 2023 » dans la chaîne de confiance UEFI ?

Les mentions « 2011 » et « 2023 » renvoient à des générations d’autorités de certification/jeux de clés utilisés par l’écosystème Secure Boot (Microsoft et partenaires) pour signer des composants de démarrage. Concrètement, l’UEFI maintient des bases de données de clés et de signatures approuvées (et, à l’inverse, des éléments révoqués) qui déterminent ce qui peut s’exécuter au boot. Passer aux certificats 2023 permet de basculer sur des clés plus récentes, tout en gérant la transition avec l’existant pour éviter de « briquer » des machines ou de bloquer des environnements légitimes. Cette mise à jour est sensible car elle touche la couche la plus basse du démarrage, avant même le système d’exploitation.

Comment interpréter les badges vert, jaune et rouge dans Windows Security pour Secure Boot ?

Le badge vert indique que Secure Boot est dans un état considéré comme conforme : protection active et certificats à jour, aucune action attendue. Le badge jaune correspond à une situation non bloquante mais à surveiller, typiquement quand une étape complémentaire ou une mise à jour additionnelle est recommandée pour finaliser l’état attendu. Le badge rouge signale qu’un problème nécessite une action, car la posture de sécurité au démarrage n’est pas jugée suffisante ou pas dans l’état requis. L’intérêt de cet affichage est de remplacer des vérifications techniques (journaux, outils) par un statut lisible, sans ambiguïté sur la nécessité d’intervenir.