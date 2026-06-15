Windows y affiche désormais l’état des certificats Secure Boot. Un indicateur vert confirme que les nouvelles autorités sont bien installées et qu’aucune action supplémentaire n’est requise.

Si l’indicateur reste jaune, le PC n’a pas encore basculé vers les nouvelles autorités, mais cela ne signifie pas forcément qu’un problème bloque la machine. Windows peut simplement attendre le prochain cycle de déploiement, ou davantage de garanties sur la compatibilité du firmware UEFI. Côté utilisateur, la marge de manœuvre se limite alors à l’essentiel, à savoir installer toutes les mises à jour proposées, redémarrer le PC, puis revérifier l’état de Secure Boot quelques jours plus tard. Tant que Windows ne signale pas d’erreur plus sérieuse, il n’y a aucune raison d’aller bidouiller le BIOS ou de forcer la procédure via des manipulations de registre.

Un indicateur rouge, en revanche, renvoie plutôt vers le firmware. Dans ce cas, Windows considère que les certificats Secure Boot 2023 ne peuvent pas être appliqués dans de bonnes conditions avec la version UEFI installée sur la machine. Il faut alors passer par le site du fabricant du PC ou de la carte mère, chercher une mise à jour BIOS / UEFI correspondant exactement au modèle utilisé, puis relancer Windows Update après installation pour tenter à nouveau d’installer les nouvelles autorités.

Attention, si BitLocker est activé, récupérez aussi la clé de récupération avant toute mise à jour du firmware, au cas où Windows la réclamerait au redémarrage.