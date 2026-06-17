Au milieu d’une liste de bugs qui semble s’allonger de jour en jour, les cas les plus préoccupants concernent les BSOD. Après installation de la mise à jour de juin, plusieurs utilisateurs et utilisatrices ont en effet rapporté avoir été confrontés à un écran noir accompagné d’une erreur 0xc0430001, un souci qui toucherait essentiellement les PC HP pour le moment.

En parallèle, plusieurs internautes se seraient cassé les dents sur l’écran de récupération BitLocker au redémarrage de leur machine, les obligeant à retrouver leur clé de déchiffrement avant de pouvoir accéder de nouveau à leur session Windows.

Plus généralement, d’autres témoignages font également état de problèmes plus épars depuis l’installation de KB5094126. Des gels du système auraient notamment été observés sur des machines Lenovo, sans que l’on sache encore s’ils tiennent à un modèle précis, à un pilote ou à une configuration particulière, tandis que l’intégration de OneDrive, Dropbox et iCloud Drive dans l’Explorateur de fichiers poserait aussi problème sur quelques PC.

Dans ce dernier cas, les fichiers cloud restent accessibles depuis le répertoire utilisateur, mais les raccourcis de la barre latérale, de la zone de notification et de l’Explorateur ne répondraient plus correctement. D’après Windows Latest, cette panne d’intégration pourrait être liée à certaines configurations combinant UAC désactivé et compte administrateur local, la réactivation du contrôle de compte utilisateur permettant parfois de rétablir l’accès sans désinstaller la mise à jour de sécurité.