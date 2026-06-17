La mise à jour de juin devait apporter une série de correctifs de sécurité importants à Windows 11. Elle semble aussi avoir sérieusement bousculé plusieurs configurations, désormais touchées par des écrans noirs, des demandes de récupération BitLocker et une intégration OneDrive capricieuse.
En théorie, le Patch Tuesday de juin n’avait rien d’une petite mise à jour de routine pour Windows 11. Microsoft y a corrigé plus de 200 failles de sécurité, ajouté quelques nouveautés, parmi lesquelles le Low Latency Profile, et généralisé le déploiement des certificats Secure Boot 2023 sur les machines compatibles. Or, depuis l’installation de KB5094126, les premiers retours relayés par Neowin et Windows Latest se révèlent nettement moins rassurants. Il est en effet question d’écrans noirs, de gels du système, de demandes de récupération BitLocker ou encore de problèmes d’accès à OneDrive depuis l’Explorateur de fichiers. Microsoft n’a pas encore reconnu d’incident majeur, mais l’accumulation des doléances fait déjà désordre.
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Une mise à jour dense, et déjà plusieurs retours problématiques
Au milieu d’une liste de bugs qui semble s’allonger de jour en jour, les cas les plus préoccupants concernent les BSOD. Après installation de la mise à jour de juin, plusieurs utilisateurs et utilisatrices ont en effet rapporté avoir été confrontés à un écran noir accompagné d’une erreur 0xc0430001, un souci qui toucherait essentiellement les PC HP pour le moment.
En parallèle, plusieurs internautes se seraient cassé les dents sur l’écran de récupération BitLocker au redémarrage de leur machine, les obligeant à retrouver leur clé de déchiffrement avant de pouvoir accéder de nouveau à leur session Windows.
Plus généralement, d’autres témoignages font également état de problèmes plus épars depuis l’installation de KB5094126. Des gels du système auraient notamment été observés sur des machines Lenovo, sans que l’on sache encore s’ils tiennent à un modèle précis, à un pilote ou à une configuration particulière, tandis que l’intégration de OneDrive, Dropbox et iCloud Drive dans l’Explorateur de fichiers poserait aussi problème sur quelques PC.
Dans ce dernier cas, les fichiers cloud restent accessibles depuis le répertoire utilisateur, mais les raccourcis de la barre latérale, de la zone de notification et de l’Explorateur ne répondraient plus correctement. D’après Windows Latest, cette panne d’intégration pourrait être liée à certaines configurations combinant UAC désactivé et compte administrateur local, la réactivation du contrôle de compte utilisateur permettant parfois de rétablir l’accès sans désinstaller la mise à jour de sécurité.
Écran BitLocker ou BSOD, que faire en cas de problème ?
Si vous n’avez pas encore installé la mise à jour de juin, vous pouvez la différer depuis les paramètres Windows Update, le temps d’y voir plus clair. Mais comme elle corrige plus de 200 failles de sécurité, l’idée n’est pas non plus de l’écarter durablement. Avant de redémarrer votre ordinateur, vérifiez plutôt si votre PC est protégé par BitLocker, assurez-vous que la clé de récupération est bien disponible depuis le compte Microsoft associé à votre machine ou depuis l’espace d’administration de votre entreprise, et notez-la quelque part pour pouvoir la saisir en cas de pépin.
En revanche, si vous avez déjà installé la mise à jour et que vous vous retrouvez face à l’écran de récupération BitLocker, il n’y a pas trente-six solutions. Il faudra saisir la clé pour déverrouiller le disque et accéder de nouveau à Windows. Sans elle, impossible de reprendre la main sur la session, ni même d’envisager un retour arrière tant que l’accès au volume chiffré reste bloqué.
Enfin, pour les machines bloquées sur un écran noir après installation, tout dépend du stade auquel le démarrage échoue. Si Windows parvient encore à lancer son environnement de récupération, parfois affiché automatiquement après plusieurs démarrages ratés, il peut être possible de désinstaller la dernière mise à jour depuis Dépannage > Options avancées > Désinstaller des mises à jour > Désinstaller la dernière mise à jour qualité.
Mais si le blocage intervient plus tôt, avant même l’accès aux options de récupération, la solution consiste plutôt à désactiver temporairement Secure Boot depuis le BIOS/UEFI afin de reprendre la main et de terminer l’installation, avant de réactiver la protection. Le chemin varie selon les constructeurs, mais l’option se trouve généralement dans les menus Security, Boot ou System Configuration, après avoir ouvert le BIOS au démarrage avec Échap, F2, F10, F12 ou Suppr selon la machine.
Attention toutefois, la manipulation touche directement à la chaîne de démarrage. Elle s’adresse donc aux utilisateurs et utilisatrices qui savent exactement ce qu’ils font.
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