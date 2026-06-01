Microsoft a fini par lever le blocage qui empêchait certaines machines d’installer la mise à jour de sécurité de mai. Les PC concernés peuvent à présent passer par Windows Update pour récupérer le correctif officiel, sans toucher eux-mêmes à la partition EFI.
Le blocage n’aura pas traîné trop longtemps. Après avoir confirmé mi-mai que l’installation du Patch Tuesday pouvait échouer sur certains PC Windows 11, Microsoft indique désormais que le problème est résolu. En cause, toujours, un manque d’espace disponible sur la partition système EFI, susceptible d’interrompre le processus de mise à jour autour de 35 ou 36 % et de provoquer une erreur 0x800f0922. La solution passe par KB5089573, publiée le 26 mai, ou par toute update plus récente de Windows 11.
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Un correctif intégré aux dernières mises à jour de Windows 11
C’est donc dans une mise à jour officielle de sa documentation que Microsoft a confirmé la chose. Le bug introduit par KB5089549 a bien été corrigé, un peu moins de deux semaines après sa reconnaissance publique. Les PC concernés souffraient d’une partition système EFI presque saturée, disposant de 10 Mo ou moins d’espace libre selon les cas documentés par Microsoft. Dans ce cas, Windows Update pouvait bien lancer l’installation de la mise à jour de sécurité de mai, mais échouait au redémarrage, au moment d’appliquer les changements aux fichiers de démarrage. Le système annulait alors l’opération avant d’afficher un message d’erreur.
Il n’est donc plus nécessaire de passer par les solutions de contournement jusqu’ici détaillées par Redmond. Microsoft recommande d’installer KB5089573, ou toute mise à jour ultérieure, afin de récupérer le correctif et d’éviter que ce manque d’espace sur la partition EFI ne bloque à nouveau Windows Update.
Pour rappel, le dernier Patch Tuesday devait corriger pas moins de 137 vulnérabilités, parmi lesquelles 17 failles critiques. Bien qu’aucune exploitation active n’ait été signalée au moment de sa publication, plusieurs composants sensibles figuraient dans la liste des éléments à patcher en priorité, notamment Office, SharePoint, Windows GDI et le client DNS de Windows. Une raison suffisante pour ne pas repousser son installation.
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