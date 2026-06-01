C’est donc dans une mise à jour officielle de sa documentation que Microsoft a confirmé la chose. Le bug introduit par KB5089549 a bien été corrigé, un peu moins de deux semaines après sa reconnaissance publique. Les PC concernés souffraient d’une partition système EFI presque saturée, disposant de 10 Mo ou moins d’espace libre selon les cas documentés par Microsoft. Dans ce cas, Windows Update pouvait bien lancer l’installation de la mise à jour de sécurité de mai, mais échouait au redémarrage, au moment d’appliquer les changements aux fichiers de démarrage. Le système annulait alors l’opération avant d’afficher un message d’erreur.

Il n’est donc plus nécessaire de passer par les solutions de contournement jusqu’ici détaillées par Redmond. Microsoft recommande d’installer KB5089573, ou toute mise à jour ultérieure, afin de récupérer le correctif et d’éviter que ce manque d’espace sur la partition EFI ne bloque à nouveau Windows Update.

Pour rappel, le dernier Patch Tuesday devait corriger pas moins de 137 vulnérabilités, parmi lesquelles 17 failles critiques. Bien qu’aucune exploitation active n’ait été signalée au moment de sa publication, plusieurs composants sensibles figuraient dans la liste des éléments à patcher en priorité, notamment Office, SharePoint, Windows GDI et le client DNS de Windows. Une raison suffisante pour ne pas repousser son installation.