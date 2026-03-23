Microsoft n’attendra donc pas le prochain rendez-vous mensuel pour déployer ce correctif. KB5085516 est diffusée comme une mise à jour hors cycle, pensée pour corriger en priorité les problèmes de connexion aux comptes Microsoft apparus après le Patch Tuesday de mars. Elle s’adresse aux appareils sous Windows 11 24H2 et 25H2 et peut être installée via Windows Update ou récupérée manuellement depuis le catalogue Microsoft.

Dans les faits, le correctif vise à rétablir un fonctionnement réseau normal sur les machines touchées. Windows pouvait se retrouver dans une situation où la connexion continuait de fonctionner, sans être reconnue comme telle par le système, ce qui suffisait à bloquer l’accès aux services nécessitant une authentification via un compte Microsoft. Le problème ne concernait toutefois pas tous les environnements, puisqu’il touchait uniquement les connexions reposant sur un compte Microsoft, à l’exclusion des configurations utilisant Entra ID, mais il pouvait perturber plusieurs usages du quotidien côté grand public.

Pour celles et ceux qui étaient concernés, la seule parade consistait jusqu’ici à redémarrer le PC en s’assurant qu’il restait connecté à Internet, une routine un peu fragile pour un bug introduit par une mise à jour installée automatiquement. Le correctif étant désormais disponible, un passage par Windows Update devrait en principe suffire à venir à bout du problème.