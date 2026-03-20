La mise à jour cumulative de mars pour Windows 11 provoque un drôle de bug dans plusieurs applications Microsoft. Teams, OneDrive, Edge, Word ou encore Excel peuvent refuser la connexion à un compte Microsoft, sur fond de faux problème de connectivité reconnu par Microsoft.
Les mises à jour mensuelles de Windows 11 ont parfois (souvent) le chic pour régler un problème d’un côté et en faire surgir un autre dans la foulée, et celle de mars ne déroge manifestement pas à la règle. Microsoft a confirmé qu’après l’installation du dernier Patch Tuesday, certaines applications maison pouvaient refuser toute connexion à un compte Microsoft, générant un message d’erreur indiquant que l’appareil n’est pas connecté à Internet. Une interprétation un peu hâtive, puisque les machines concernées continuent bel et bien d’accéder au réseau. Pas de correctif pour le moment, mais une solution de secours un poil légère.
Windows 11 perd le nord côté réseau
Dans le détail, le problème ne se limite pas à une seule application récalcitrante, mais touche une bonne partie des services Microsoft, parmi lesquels Teams, OneDrive, Edge, Word, Excel et Microsoft 365 Copilot. En cause, non pas une coupure réseau à proprement parler, mais une mauvaise évaluation de l’état de connectivité par Windows dans certaines conditions. Le système se comporte alors comme si la machine était hors ligne, ce qui suffit à bloquer les fonctions reposant sur une authentification via un compte Microsoft.
Microsoft précise toutefois que le bug ne concerne que les connexions impliquant un compte Microsoft classique, celui que l’on retrouve notamment sur Teams Free. Les entreprises qui utilisent Entra ID pour authentifier leurs applications ne seraient pas touchées. Un détail qui réduit la portée du problème côté professionnel, sans vraiment changer la donne pour les particuliers concernés.
En attendant le vrai correctif, un redémarrage
Microsoft assure travailler sur un vrai correctif, qu’elle devrait déployer dans les prochains jours. En attendant, l’entreprise recommande de redémarrer le PC en le laissant connecté à Internet, dans l’espoir de ramener l’appareil à un état de connectivité normal. Redmond prévient toutefois qu’un redémarrage sans connexion active peut faire réapparaître le problème. On a connu des procédures de dépannage plus élégantes.
Cet incident s’ajoute à une séquence de mars déjà un peu chargée pour Windows 11. Depuis le Patch Tuesday, Microsoft a en effet publié deux mises à jour d’urgence hors cycle pour certains appareils Windows 11 Enterprise compatibles avec le hotpatching, afin de corriger un problème de visibilité des périphériques Bluetooth ainsi que plusieurs failles dans l’outil RRAS. L’éditeur a également diffusé des recommandations pour certains PC portables Samsung touchés par des soucis d’accès au disque C et des plantages d’applications, cette fois liés à une version défectueuse de Samsung Galaxy Connect, retirée entre-temps du Microsoft Store pour éviter toute propagation du problème.
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