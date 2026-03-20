Dans le détail, le problème ne se limite pas à une seule application récalcitrante, mais touche une bonne partie des services Microsoft, parmi lesquels Teams, OneDrive, Edge, Word, Excel et Microsoft 365 Copilot. En cause, non pas une coupure réseau à proprement parler, mais une mauvaise évaluation de l’état de connectivité par Windows dans certaines conditions. Le système se comporte alors comme si la machine était hors ligne, ce qui suffit à bloquer les fonctions reposant sur une authentification via un compte Microsoft.

Microsoft précise toutefois que le bug ne concerne que les connexions impliquant un compte Microsoft classique, celui que l’on retrouve notamment sur Teams Free. Les entreprises qui utilisent Entra ID pour authentifier leurs applications ne seraient pas touchées. Un détail qui réduit la portée du problème côté professionnel, sans vraiment changer la donne pour les particuliers concernés.