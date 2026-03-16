Le problème ne concerne donc pas directement le service réseau lui-même, mais l’outil d’administration associé. Lorsqu’un utilisateur se connecte à un serveur distant via la console RRAS, un serveur malveillant pourrait exploiter un défaut dans la manière dont l’outil traite certaines valeurs numériques.

Concrètement, le logiciel peut mal gérer la taille ou la longueur de certaines données envoyées par le serveur. Si ces valeurs dépassent ce que le programme est censé accepter, le calcul peut produire un résultat incorrect et provoquer une corruption de la mémoire. Dans ce cas, un serveur spécialement conçu pourrait exploiter ce comportement pour perturber l’outil RRAS ou exécuter du code sur la machine cliente.

Selon Microsoft, l’attaque suppose qu’un acteur disposant déjà d’un accès authentifié au domaine parvienne à inciter un utilisateur à établir une connexion vers un serveur qu’il contrôle.

Ces vulnérabilités avaient déjà été corrigées lors du Patch Tuesday de mars 2026. La mise à jour publiée cette semaine vise toutefois les systèmes configurés pour recevoir des hotpatchs, un mode de déploiement utilisé dans certains environnements d’entreprise qui permet d’appliquer des correctifs de sécurité sans avoir besoin de redémarrer l’ordinateur ensuite. Le correctif est distribué automatiquement sur les appareils concernés.