Foire aux questions

Contenu généré par l’IA

Qu’est-ce qu’un « hotpatch » sur Windows, et en quoi cela diffère d’un correctif classique ?

Un hotpatch est un correctif de sécurité appliqué sans redémarrage. Au lieu de remplacer des fichiers système sur le disque, il modifie du code déjà chargé en mémoire pendant que Windows continue de fonctionner. Là où un patch classique nécessite souvent un reboot pour recharger correctement certains composants (services, bibliothèques ou noyau), le hotpatch évite cette interruption. Techniquement, il peut rediriger l’exécution vers une version corrigée d’une fonction. En contrepartie, ce mécanisme ne fonctionne pas dans tous les cas et exige que certains composants aient été préparés pour ce type de mise à jour.

Pourquoi Windows a-t-il souvent besoin d’un redémarrage pour appliquer des mises à jour de sécurité ?

De nombreux correctifs Windows touchent des éléments utilisés en continu, comme des DLL partagées, des services système ou des parties du noyau. Tant que ces composants sont en cours d’exécution, les remplacer directement peut créer des conflits avec d’autres éléments déjà chargés en mémoire. Le redémarrage permet donc de relancer l’OS avec les versions corrigées et de recharger l’ensemble des modules dans un environnement propre. Sans cette étape, on pourrait se retrouver avec un mélange de versions en mémoire, source d’instabilité ou de correctifs incomplets. Le hotpatch permet d’éviter ce problème dans certains cas, mais ne couvre pas tous les scénarios.

À quoi sert une mise à jour de « baseline » dans un modèle de correctifs hotpatch ?

Une baseline est une mise à jour de référence, installée avec redémarrage, qui réaligne toutes les machines sur une même version du système. Elle garantit que les fichiers et composants sont dans un état attendu avant l’application de nouveaux correctifs. Les hotpatchs peuvent ensuite être appliqués plus facilement, puisqu’ils ciblent tous la même base logicielle. En pratique, ces mises à jour servent de points de synchronisation réguliers entre deux phases de correctifs appliqués à chaud.