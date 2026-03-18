Car en lieu et place d'un correctif OOB, comme on aurait pu l'espérer, Redmond et Samsung ont opté pour une remise en état manuelle, en confiant aux utilisateurs et utilisatrices le soin de rétablir eux-mêmes les permissions du système.

Comptez entre dix et quinze minutes pour mener l’opération à bien, à condition de disposer d’un compte administrateur. Dans les faits, le parcours s’étale sur près de trente actions successives depuis la désinstallation de l’application incriminée jusqu’à la restauration complète des droits d’accès sur le disque C.

Entre les deux, il faudra enchaîner, dans le bon ordre, une série de modifications temporaires des permissions, consistant à attribuer des droits étendus au disque, ajouter des autorisations provisoires et réinitialiser manuellement les règles de sécurité par défaut à l’aide d’un script batch créé pour l’occasion. Une fois l’opération menée à son terme, et après avoir redémarré votre machine, vous devriez à nouveau pouvoir accéder au disque C et utiliser votre PC normalement.

Pour celles et ceux qui seraient moins à l’aise avec ce type de manipulation, Microsoft recommande de passer directement par le support Samsung. On aura connu solutions plus légères, vous en conviendrez.