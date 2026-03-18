On s’attendait à un patch classique, ce sera finalement une intervention manuelle. Microsoft a publié une procédure détaillée pour réparer les machines touchées, qui requiert un peu de technique… et un quart d’heure devant soi.
Après avoir retiré en urgence l’application Samsung Galaxy Connect du Microsoft Store pour éviter que le problème ne se propage aux PC Samsung encore épargnés, Microsoft vient de détailler la marche à suivre pour rétablir l’accès au disque C sur les machines déjà affectées. Pas de patch à proprement parler, hélas, mais une procédure très complète, exigeant un peu d’huile de coude, et une bonne dose de patience.
Quelques bases en informatique ne seront pas superflues
Car en lieu et place d'un correctif OOB, comme on aurait pu l'espérer, Redmond et Samsung ont opté pour une remise en état manuelle, en confiant aux utilisateurs et utilisatrices le soin de rétablir eux-mêmes les permissions du système.
Comptez entre dix et quinze minutes pour mener l’opération à bien, à condition de disposer d’un compte administrateur. Dans les faits, le parcours s’étale sur près de trente actions successives depuis la désinstallation de l’application incriminée jusqu’à la restauration complète des droits d’accès sur le disque C.
Entre les deux, il faudra enchaîner, dans le bon ordre, une série de modifications temporaires des permissions, consistant à attribuer des droits étendus au disque, ajouter des autorisations provisoires et réinitialiser manuellement les règles de sécurité par défaut à l’aide d’un script batch créé pour l’occasion. Une fois l’opération menée à son terme, et après avoir redémarré votre machine, vous devriez à nouveau pouvoir accéder au disque C et utiliser votre PC normalement.
Pour celles et ceux qui seraient moins à l’aise avec ce type de manipulation, Microsoft recommande de passer directement par le support Samsung. On aura connu solutions plus légères, vous en conviendrez.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces