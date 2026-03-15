L'investigation menée conjointement par Microsoft et Samsung a au moins permis d'écarter la responsabilité des mises à jour système. L'entreprise américaine affirme que le coupable est en réalité une application du constructeur coréen : Samsung Galaxy Connect. Dans un communiqué, Microsoft précise que « les symptômes ont été causés par un problème dans l'application Samsung Galaxy Connect » et que « l'enquête a confirmé que le problème n'est pas lié aux mises à jour mensuelles actuelles ou précédentes ».

Les modèles touchés incluent le Galaxy Book 4 et plusieurs configurations de PC de bureau Samsung, notamment les références NP750XGJ, NP750XGL, NP754XGJ, NP754XFG, NP754XGK, DM500SGA, DM500TDA, DM500TGA et DM501SGA. Tous fonctionnaient sous les versions 24H2 ou 25H2 du système d'exploitation. Un utilisateur de Reddit a par ailleurs suggéré qu'une mauvaise implémentation de la liste de contrôle d'accès discrétionnaire (DACL) dans les images Windows de ces appareils pourrait expliquer la défaillance.