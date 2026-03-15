Certains propriétaires d'ordinateurs Samsung se sont retrouvés dans l'impossibilité d'accéder à leur disque dur principal après l'installation des derniers correctifs de sécurité. Microsoft vient de désigner le véritable responsable de cette panne majeure.
Les mises à jour KB5077181 et KB5079473, diffusées lors du dernier Patch Tuesday, ont déclenché une série de dysfonctionnements sur des machines Samsung tournant sous Windows 11. Le problème s'est manifesté par un blocage total du lecteur C, rendant les appareils pratiquement inutilisables. Face à l'ampleur des signalements, la firme de Redmond a lancé une enquête pour identifier l'origine de cette défaillance. Et le responsable n'est autre que le groupe aux trois étoiles.
Samsung Galaxy Connect pointé du doigt
L'investigation menée conjointement par Microsoft et Samsung a au moins permis d'écarter la responsabilité des mises à jour système. L'entreprise américaine affirme que le coupable est en réalité une application du constructeur coréen : Samsung Galaxy Connect. Dans un communiqué, Microsoft précise que « les symptômes ont été causés par un problème dans l'application Samsung Galaxy Connect » et que « l'enquête a confirmé que le problème n'est pas lié aux mises à jour mensuelles actuelles ou précédentes ».
Les modèles touchés incluent le Galaxy Book 4 et plusieurs configurations de PC de bureau Samsung, notamment les références NP750XGJ, NP750XGL, NP754XGJ, NP754XFG, NP754XGK, DM500SGA, DM500TDA, DM500TGA et DM501SGA. Tous fonctionnaient sous les versions 24H2 ou 25H2 du système d'exploitation. Un utilisateur de Reddit a par ailleurs suggéré qu'une mauvaise implémentation de la liste de contrôle d'accès discrétionnaire (DACL) dans les images Windows de ces appareils pourrait expliquer la défaillance.
Microsoft retire l'application et déploie un correctif
Pour stopper la propagation du bug, Microsoft a retiré Samsung Galaxy Connect du Microsoft Store de manière provisoire. Cette décision visait à empêcher de nouvelles installations de l'application défectueuse sur d'autres machines. Samsung a réagi rapidement en republiant une version antérieure stable de son logiciel, garantissant ainsi qu'aucun appareil supplémentaire ne soit affecté par le dysfonctionnement.
En attendant, Microsoft et Samsung poursuivent leur collaboration pour analyser en profondeur les causes du problème. La société de Satya Nadella a d'ailleurs annoncé que des informations complémentaires seront communiquées au fur et à mesure de l'avancement de l'enquête.
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