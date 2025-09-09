Le coupable tout désigné s’en sort (pour une fois) sans égratignure. Alors que les regards se tournaient vers une mise à jour de Windows 11, Phison rétablit les faits : ce ne sont pas les patchs de Microsoft qui grillent certains SSD, mais des firmwares de préproduction non adaptés.
Une update Windows 11, des SSD en carafe, des vidéos YouTube affolées et une rumeur bien lancée. Depuis août, la mise à jour KB5063878 faisait figure de suspect numéro un dans une affaire de disparition soudaine de SSD. Quelques jours plus tard, Microsoft avait bien nié toute responsabilité, sans pour autant expliquer l’origine du problème. Hélas, faute de coupable identifié, pas de correctif. Et pas de correctif, il ne restait plus qu’à croiser les doigts. Mais ouf, Phison vient officiellement de boucler l'enquête.
Microsoft : 1 ; testeurs : 0
Car le constructeur a repris les modèles incriminés et, après quelques tests bien ciblés, a fini par trancher : ce n’est définitivement pas Windows 11 qui fait planter les SSD, c’est le firmware. Ou plus précisément, un firmware de préproduction installé sur des SSD intégrés à des machines envoyées pour des tests de presse, puis conservées par certains et certaines comme PC personnels. Bref, du matériel censé rester en labo, mais qui a visiblement continué sa carrière bien plus longtemps que prévu, parfois même couplée à un BIOS de préprod lui aussi non finalisé.
Selon Michael Wu, président de Phison US, ces firmwares d’ingénierie ont été conçus pour des previews techniques, pas pour encaisser des mises à jour système ou des écritures soutenues dans un environnement réel. Les modèles officiellement commercialisés pour le grand public ne sont donc pas touchés. En revanche, les testeurs et testeuses qui auraient conservé ces versions expérimentales sont invités à mettre à jour leur SSD à l’aide des outils fournis sur les sites des fabricants concernés par le bug.
Officiellement lavée de tout soupçon, Microsoft peut donc souffler. Une fois n’est pas coutume, la mise à jour n’y est pour rien. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a aucun bug par ailleurs, mais sur ce coup-là, c’est plutôt la chaîne de test qui s’est tirée une balle dans le pied.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces