Selon Michael Wu, président de Phison US, ces firmwares d’ingénierie ont été conçus pour des previews techniques, pas pour encaisser des mises à jour système ou des écritures soutenues dans un environnement réel. Les modèles officiellement commercialisés pour le grand public ne sont donc pas touchés. En revanche, les testeurs et testeuses qui auraient conservé ces versions expérimentales sont invités à mettre à jour leur SSD à l’aide des outils fournis sur les sites des fabricants concernés par le bug.