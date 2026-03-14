Microsoft vient de publier une nouvelle version de son utilitaire officiel de création de supports d'installation. La mouture de mars 2026 permet dorénavant de télécharger le système avec les derniers correctifs intégrés.
Quelques jours seulement après le déploiement des mises à jour mensuelles de sécurité, qui corrigeaient au passage pas moins de 83 vulnérabilités, la firme de Redmond a rafraîchi son Media Creation Tool. Cette application gratuite reste le moyen privilégié pour obtenir une image ISO officielle du système ou préparer une clé USB bootable. L'objectif : faciliter les installations propres en évitant aux utilisateurs de passer du temps à télécharger des correctifs une fois le système installé.
Un utilitaire officiel pour installer ou récupérer l’ISO de Windows 11
Media Creation Tool est l’application proposée par Microsoft pour générer un support d’installation du système. L’outil peut écrire Windows 11 directement sur une clé USB bootable ou permettre de télécharger un fichier ISO officiel.
Cette image disque peut ensuite être utilisée de différentes façons. Certains utilisateurs s’en servent pour modifier l’installation, par exemple afin d’ignorer l’obligation d’un compte Microsoft, de retirer les exigences liées au TPM ou au Secure Boot, ou encore de désactiver le chiffrement BitLocker activé par défaut.
La société dirigée par Satya Nadella met régulièrement cet utilitaire à jour. Après chaque série de correctifs mensuels, Microsoft actualise la version de Windows 11 téléchargée par Media Creation Tool afin d’y intégrer les dernières mises à jour publiées.
La version téléchargée passe à la build 26200.8037
Avec la mise à jour diffusée après le Patch Tuesday de mars 2026, Media Creation Tool télécharge désormais Windows 11 version 25H2 dans sa build 26200.8037. Cette build correspond précisément à la version du système publiée dans le cadre de cette vague de correctifs mensuels. Notez toutefois que le programme lui-même ne change pas de version. Par conséquent, l’outil affiche toujours la même numérotation qu’auparavant. La seule évolution concerne la version du système récupérée lors du téléchargement.
Comme lors des mises à jour précédentes, cette modification permet de disposer d’une image d’installation directement à jour, ce qui simplifie la procédure pour les utilisateurs qui souhaitent installer Windows 11 sur un nouvel ordinateur ou repartir d’une installation propre.
Media Creation Tool peut être téléchargé depuis le site officiel de Windows. Microsoft permet également d’y récupérer directement l’image ISO du système. En revanche, la création d’une clé USB d’installation à partir de ce fichier nécessite l’utilisation d’un outil tiers.
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