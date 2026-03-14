Media Creation Tool est l’application proposée par Microsoft pour générer un support d’installation du système. L’outil peut écrire Windows 11 directement sur une clé USB bootable ou permettre de télécharger un fichier ISO officiel.

Cette image disque peut ensuite être utilisée de différentes façons. Certains utilisateurs s’en servent pour modifier l’installation, par exemple afin d’ignorer l’obligation d’un compte Microsoft, de retirer les exigences liées au TPM ou au Secure Boot, ou encore de désactiver le chiffrement BitLocker activé par défaut.

La société dirigée par Satya Nadella met régulièrement cet utilitaire à jour. Après chaque série de correctifs mensuels, Microsoft actualise la version de Windows 11 téléchargée par Media Creation Tool afin d’y intégrer les dernières mises à jour publiées.