Le géant de Redmond a publié la semaine dernière les mises à jour du Patch Tuesday de novembre 2025. Windows 10 reçoit le correctif KB5071959 dans le cadre du programme Extended Security Updates (ESU), tandis que Windows 11 bénéficie des mises à jour KB5068861 et KB5067112, pour les versions 25H2 et 24H2. Ces correctifs, en plus d’améliorer la sécurité du système, désactivent l’utilisation de la méthode KMS pour illégalement activer Windows. Ils corrigent également plusieurs erreurs rencontrées par les utilisateurs ces dernières semaines.

Les mises à jour destinées à Windows 11 25H2 et 24H2 sont désormais accessibles via Media Creation Tool. L’utilitaire télécharge directement les images officielles des systèmes depuis les serveurs Windows Update, y compris celles intégrant les correctifs publiés ce mois-ci. Cet outil reste la solution officielle de Microsoft pour créer un support d’installation amorçable. Notez enfin que le Media Creation Tool conserve le numéro de version 10.0.26100.7019, comme l'a repéré le site Deskmodder.

Le téléchargement de la dernière version du Media Creation Tool passe toujours par le site officiel de Microsoft. La firme précise que l’accès aux images d’installation se fait en se rendant dans la rubrique « Outil de création de média ». L’outil permet ensuite de créer une clé USB d’installation ou de récupérer un fichier ISO contenant les mises à jour les plus récentes.