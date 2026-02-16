Pour rappel, le bug concernait un nombre limité de PC professionnels sous Windows 11 24H2 et 25H2, principalement des machines physiques déjà fragilisées par l’échec de la mise à jour de sécurité de décembre. Bloqués dans un état système incohérent après un rollback raté, ces postes pouvaient ne plus démarrer après l’installation des correctifs ultérieurs, nécessitant de procéder à une récupération manuelle.

Un premier ajustement diffusé fin janvier via une mise à jour optionnelle avait déjà permis de limiter la propagation du problème en empêchant que d’autres systèmes ne se retrouvent dans cette situation. La mise à jour de sécurité KB5077181 vient désormais corriger le problème à la source, Microsoft considérant l’incident comme résolu et écartant le risque de nouvelles pannes dans les mêmes circonstances.

En revanche, les postes déjà inutilisables avant l’arrivée du correctif ne seront pas automatiquement restaurés, et Redmond invite les entreprises concernées à se rapprocher de son support professionnel pour engager les opérations de remise en fonctionnement. Pratique.

Fait notable, cette résolution n’a pas fait l’objet d’une communication publique détaillée équivalente à d’autres incidents Windows, l’information ayant circulé surtout via des canaux destinés aux clients entreprises. Une discrétion qui tranche avec l’ampleur du problème pour les organisations touchées, mais manifestement pas le type d’annonce dont Redmond avait envie de se vanter.