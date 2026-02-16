Après des semaines d’incertitude, Microsoft déploie enfin un correctif complet pour les PC bloqués par l’erreur UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME. La résolution arrive avec la mise à jour de sécurité de février, mais tout le monde n’est pas tiré d’affaire.
Fin janvier, Microsoft avait identifié l’origine des échecs de démarrage liés à une chaîne de mises à jour mal installées puis mal annulées datant de décembre 2025, sans être en mesure de proposer de solution immédiate. La firme assure désormais avoir corrigé le problème avec le Patch Tuesday de février (KB5077181). Les organisations concernées peuvent donc tenter l’installation du correctif… en espérant que l’opération se déroule sans nouvelle surprise.
Un correctif déployé, sauf pour les PC déjà bloqués
Pour rappel, le bug concernait un nombre limité de PC professionnels sous Windows 11 24H2 et 25H2, principalement des machines physiques déjà fragilisées par l’échec de la mise à jour de sécurité de décembre. Bloqués dans un état système incohérent après un rollback raté, ces postes pouvaient ne plus démarrer après l’installation des correctifs ultérieurs, nécessitant de procéder à une récupération manuelle.
Un premier ajustement diffusé fin janvier via une mise à jour optionnelle avait déjà permis de limiter la propagation du problème en empêchant que d’autres systèmes ne se retrouvent dans cette situation. La mise à jour de sécurité KB5077181 vient désormais corriger le problème à la source, Microsoft considérant l’incident comme résolu et écartant le risque de nouvelles pannes dans les mêmes circonstances.
En revanche, les postes déjà inutilisables avant l’arrivée du correctif ne seront pas automatiquement restaurés, et Redmond invite les entreprises concernées à se rapprocher de son support professionnel pour engager les opérations de remise en fonctionnement. Pratique.
Fait notable, cette résolution n’a pas fait l’objet d’une communication publique détaillée équivalente à d’autres incidents Windows, l’information ayant circulé surtout via des canaux destinés aux clients entreprises. Une discrétion qui tranche avec l’ampleur du problème pour les organisations touchées, mais manifestement pas le type d’annonce dont Redmond avait envie de se vanter.
