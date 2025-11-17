Sur le front des déploiements, force est de constater que la mise à jour ne se montre pas toujours coopérative. Plusieurs témoignages postés sur le Hub de commentaires officiel comme sur Reddit font état d’erreurs d’installation à répétition, parmi lesquelles 0x80070306, 0x800f081f et 0x800f0983, que les outils de diagnostic système comme SFC ou les options de réparation de l’image via DISM ne suffisent pas toujours à résoudre.

En parallèle, sur les postes reliés à un serveur de fichiers ou à un NAS via SMB, la mise à jour semble perturber la façon dont Windows 11 interagit avec l’index de recherche côté serveur. Plusieurs administrateurs et administratrices décrivent ainsi des lenteurs marquées dans l’Explorateur de fichiers, comme si l’indexation distante n’était plus exploitée correctement. Les résultats arrivent alors au compte-gouttes, parfois réduits aux seuls noms de fichiers, et la recherche finit même, dans certains cas, par lâcher complètement.

À ces difficultés s’ajoutent enfin des ennuis plus ponctuels, parmi lesquels des problèmes d’appairage de périphériques audio et de coupures de connexion Bluetooth répétées sur certaines configurations AMD, y compris sur les consoles portables type ASUS ROG Ally, et des chutes très nettes de débit sur des lignes fibre jusqu’ici stables.