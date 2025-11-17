La dernière mise à jour mensuelle obligatoire était censée consolider Windows 11 avec un gros paquet de correctifs de sécurité et quelques améliorations bienvenues pour 25H2. Elle laisse finalement une impression tout autre chez une partie du public. Surpris ?
Le Patch Tuesday de novembre avait pourtant de solides arguments. Avec la mise à jour KB5068861, Microsoft corrige une soixantaine de vulnérabilités, dont une faille zero-day dans le noyau, apporte quelques optimisations bienvenues et donne un coup de fouet au déploiement de la version 25H2. Or, dans les faits, nombre d’utilisateurs et d’utilisatrices remontent déjà des erreurs d’installation tenaces, une recherche dégradée sur les partages réseau SMB, ainsi que des soucis de Bluetooth ou de performances réseau sur certaines configurations. Rien de totalement inédit pour Windows, habitué aux updates à géométrie variable, mais ces nouveaux couacs tombent dans un contexte particulièrement sensible, quelques jours après que Pavan Davuluri, Président Windows & Devices chez Microsoft, a présenté sur X un Windows « en pleine évolution vers un OS agentique », aussitôt accusé de négliger des fondamentaux jugés encore trop instables.
Des déploiements compliqués et une recherche réseau dégradée
Sur le front des déploiements, force est de constater que la mise à jour ne se montre pas toujours coopérative. Plusieurs témoignages postés sur le Hub de commentaires officiel comme sur Reddit font état d’erreurs d’installation à répétition, parmi lesquelles 0x80070306, 0x800f081f et 0x800f0983, que les outils de diagnostic système comme SFC ou les options de réparation de l’image via DISM ne suffisent pas toujours à résoudre.
En parallèle, sur les postes reliés à un serveur de fichiers ou à un NAS via SMB, la mise à jour semble perturber la façon dont Windows 11 interagit avec l’index de recherche côté serveur. Plusieurs administrateurs et administratrices décrivent ainsi des lenteurs marquées dans l’Explorateur de fichiers, comme si l’indexation distante n’était plus exploitée correctement. Les résultats arrivent alors au compte-gouttes, parfois réduits aux seuls noms de fichiers, et la recherche finit même, dans certains cas, par lâcher complètement.
À ces difficultés s’ajoutent enfin des ennuis plus ponctuels, parmi lesquels des problèmes d’appairage de périphériques audio et de coupures de connexion Bluetooth répétées sur certaines configurations AMD, y compris sur les consoles portables type ASUS ROG Ally, et des chutes très nettes de débit sur des lignes fibre jusqu’ici stables.
Que faire si vous êtes concerné par ces bugs
Face aux erreurs d’installation de KB5068861, les solutions restent pour l’instant assez classiques. Les utilisateurs et utilisatrices les plus autonomes peuvent manuellement récupérer le package de mise à jour correspondant à leur édition de Windows 11 via le Microsoft Update Catalog et tenter une installation hors ligne du fichier .msu.
Si votre système refuse toujours le patch et que vous ne pouvez pas vous permettre d’attendre la mise à jour optionnelle prévue à la fin du mois, l’outil Media Creation Tool permet de réinstaller complètement Windows 11 25H2 enrichi du dernier Patch Tuesday, tout en conservant vos fichiers et une bonne partie de vos réglages. Une alternative plus lourde, on vous l’accorde, mais toujours efficace.
Concernant les lenteurs de recherche sur les partages SMB, vous pouvez tenter de lancer PowerShell en tant qu’administrateur et réinitialiser les composants liés à l’expérience de recherche, puis redémarrer le service Windows Search :
Get-AppxPackage -AllUsers *MicrosoftWindows.Client.WebExperience* | Reset-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers *MicrosoftWindows.Client.CBS* | Reset-AppxPackage
Restart-Service WSearch
Si ce n’est toujours pas suffisant, il faudra sûrement réindexer l’ensemble des fichiers accessibles depuis le poste concerné, via le menu des Options d’indexation. Une alternative toutefois coûteuse en temps, en particulier si les volumes indexés sont importants, et qui ne traite pas toujours la racine du problème quand l’échange avec l’index du serveur est lui-même défaillant. Lorsque la recherche distante ne répond plus du tout, et dans les rares cas de chutes de débit, il faudra certainement se résigner à désinstaller la build KB5068861 en attendant un correctif ciblé de Microsoft.
Enfin, les personnes confrontées à des dysfonctionnements Bluetooth peuvent, de leur côté, jouer sur la configuration des périphériques dans le Gestionnaire de périphériques. Plusieurs retours évoquent une amélioration après désactivation des modules estampillés « AMD Bluetooth Audio », puis réactivation de l’adaptateur Bluetooth principal.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces