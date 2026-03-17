Un correctif pour des failles critiques, puis un autre pour un bug d’affichage. Microsoft enchaîne les hotpatchs hors cycle sur Windows 11, cette fois pour un problème Bluetooth qui rend les appareils invisibles dans les paramètres.
Microsoft poursuit la série de mises à jour d’urgence sur Windows 11. Après un premier hotpatch déployé pour corriger plusieurs vulnérabilités dans l’outil RRAS, l’éditeur publie un nouveau correctif destiné aux environnements configurés pour ce mode de déploiement. La mise à jour KB5084897 concerne les versions 24H2 et 25H2 de Windows 11 ainsi que les éditions Enterprise LTSC 2024. Contrairement au précédent correctif, il ne s’agit pas ici d’un problème de sécurité, mais d’un dysfonctionnement affectant le Bluetooth et son intégration dans l’interface système.
Le Bluetooth fonctionnel… mais introuvable dans Windows
Le bug corrigé par Microsoft ne désactivait pas le Bluetooth à proprement parler, mais en perturbait l’affichage dans Windows. Dans certains cas, les appareils restaient connectés et opérationnels, tout en disparaissant des paramètres système et du panneau de réglages rapides.
Cette anomalie empêchait également l’ajout de nouveaux périphériques, les appareils disponibles n’apparaissant plus dans la liste de détection. Elle affectait à la fois la page « Bluetooth et appareils » des paramètres et les contrôles rapides accessibles depuis le centre de notifications.
Comme pour le correctif lié aux failles RRAS, la mise à jour est déployée sous forme de hotpatch. Elle s’adresse uniquement aux environnements d’entreprise compatibles avec ce mode et s’applique automatiquement, sans nécessiter de redémarrage du PC.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces