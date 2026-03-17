Foire aux questions

Contenu généré par l’IA

Qu’est-ce qu’un « hotpatch » sur Windows 11, et en quoi est-ce différent d’une mise à jour classique ?

Un hotpatch est un correctif appliqué « à chaud » : Windows installe des modifications de code sans exiger un redémarrage immédiat de la machine. L’objectif est de réduire l’interruption de service, surtout sur des postes et serveurs critiques en entreprise. Techniquement, ce mécanisme évite de remplacer des composants nécessitant un rechargement complet du système, en ciblant des éléments pouvant être mis à jour en mémoire. À l’inverse, une mise à jour cumulative classique remplace davantage de fichiers système et impose souvent un redémarrage pour garantir la cohérence de l’ensemble.

Que signifie « déploiement hors cycle » (out-of-band) pour un correctif Windows ?

Un correctif hors cycle est publié en dehors du calendrier habituel de mises à jour, typiquement le Patch Tuesday. Il est utilisé quand Microsoft veut corriger rapidement un problème jugé urgent (sécurité, stabilité, régression fonctionnelle). Cela permet de limiter l’exposition ou l’impact en attendant la prochaine mise à jour mensuelle. En entreprise, ces correctifs peuvent être déployés de façon ciblée via les outils de gestion de parc, plutôt que d’être absorbés automatiquement dans une grosse mise à jour planifiée.

À quoi correspondent Windows 11 24H2/25H2 et l’édition Enterprise LTSC 2024, et pourquoi cela compte pour les correctifs ?

24H2 et 25H2 désignent des versions de Windows 11 liées à une période de publication (2e semestre 2024, 2e semestre 2025), avec un socle de fonctionnalités et de composants système qui peut évoluer. LTSC (Long-Term Servicing Channel) est une branche Enterprise pensée pour la stabilité, avec moins de changements fonctionnels et un support étendu, souvent utilisée sur des machines dédiées (industrie, santé, points de vente). Un correctif doit être compatible avec le socle technique exact de chaque version, d’où des KB distincts selon les branches. En pratique, cela conditionne qui peut installer le correctif, comment il est livré (hotpatch ou non) et quels environnements sont officiellement couverts.