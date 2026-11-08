Votre ordinateur a beau ne rien faire, le pilote de votre carte graphique Radeon écrit peut-être des données sans interruption sur votre SSD. AMD a reconnu ce bug et prépare un correctif, que la dernière version de son logiciel Adrenalin ne contient pas encore.
Avec Adrenalin, la suite logicielle de ses cartes graphiques, AMD installe sur votre PC un service Windows, l'AMD External Events Utility. Sur le forum r/pcmasterrace, un utilisateur de Reddit a relancé l’alerte en rassemblant des témoignages de joueurs dont le disque système est sollicité en permanence par atieclxx.exe, le processus de ce service, même quand leur machine est au repos. Sous Windows 10 et Windows 11, avec des cartes et des versions du pilote différentes, ils relèvent des débits de 0,3 à 1,5 Mo/s, et l’un d’eux dit avoir mesuré près de 5 Mo/s. Votre PC continue donc d’écrire sur le disque quand vous ne touchez plus à rien, alors que les cellules de mémoire d’un SSD s’usent un peu à chaque écriture.
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Des lignes en harmonie avec celles de l’ordinateur d’Apple, une conception rigoureuse, des matériaux sélectionnés, rien n’a été laissé au hasard, tout comme le service qu’elle rend une fois allumée !
Repérer atieclxx.exe dans le Moniteur de ressources
Pour savoir si votre machine est concernée, vous n’avez rien à installer. Appuyez sur Win + R, tapez resmon et validez pour ouvrir le Moniteur de ressources de Windows. Dans l’onglet Disque, cliquez sur la colonne Écriture pour classer les processus selon la quantité de données qu’ils écrivent. Si atieclxx.exe, alias AMD External Events Client Module, apparaît en tête de liste alors que vous n’utilisez aucun logiciel, votre PC fait partie des machines touchées. Sur une capture publiée dans les forums d’AMD, le processus écrivait ainsi environ 450 000 octets par seconde.
À 5 Mo/s sans interruption, il faudrait compter environ 432 Go d’écritures par jour, soit près de 13 To par mois. À 1,5 Mo/s, cela fait encore près de 130 Go par jour. Toutefois, ces chiffres valent pour un PC allumé jour et nuit, et ils ne disent rien de la quantité de données réellement gravée dans les puces de mémoire flash. Faute de données suffisantes, personne ne sait encore si ce bug raccourcit vraiment la durée de vie des SSD, reconnaît le site Wccftech.
Certains joueurs équipés d’Adrenalin 26.10.2 ne constatent en outre aucune activité anormale. Mieux vaut quand même vérifier, car remplacer un SSD coûte de plus en plus cher avec la pénurie de mémoire NAND provoquée par l’essor de l’IA.
AMD prépare un correctif pour une prochaine version du pilote
En novembre 2025, un autre utilisateur de Reddit avait remarqué que ce service ajoutait des lignes à un fichier journal chaque fois qu’il déplaçait une fenêtre sur son bureau. En octobre, AMD a reconnu le bogue sur le forum officiel de la marque, dans la discussion consacrée au pilote 26.10.1. « Nous étudions le problème afin de le corriger dans une future version du pilote », soulignait alors un représentant de l’entreprise.
Le 30 octobre, AMD a publié Adrenalin 26.10.2 pour corriger plusieurs plantages des Radeon RX 7000 et RX 9000, sans un mot sur ces écritures dans ses notes de version. En attendant mieux, certains joueurs coupent AMD External Events Utility dans services.msc, l’outil de gestion des services de Windows. D’autres désactivent Resizable BAR dans le BIOS. Grâce à cette option, le processeur accède d’un seul bloc à toute la mémoire vidéo de la carte graphique.
Mais vous perdez quelque chose dans les deux cas. Sans le service, FreeSync et les raccourcis clavier d’Adrenalin peuvent mal fonctionner, et sans Resizable BAR, vos jeux peuvent tourner moins vite. Ne touchez donc à aucun de ces réglages avant d’avoir constaté le problème dans le Moniteur de ressources. Et vous devrez peut-être patienter plus d’un pilote, car un autre représentant d’AMD a indiqué sur Reddit que le correctif était probablement prêt, mais qu’il risquait de manquer la date de bouclage du prochain pilote.