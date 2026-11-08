Pour savoir si votre machine est concernée, vous n’avez rien à installer. Appuyez sur Win + R, tapez resmon et validez pour ouvrir le Moniteur de ressources de Windows. Dans l’onglet Disque, cliquez sur la colonne Écriture pour classer les processus selon la quantité de données qu’ils écrivent. Si atieclxx.exe, alias AMD External Events Client Module, apparaît en tête de liste alors que vous n’utilisez aucun logiciel, votre PC fait partie des machines touchées. Sur une capture publiée dans les forums d’AMD, le processus écrivait ainsi environ 450 000 octets par seconde.

À 5 Mo/s sans interruption, il faudrait compter environ 432 Go d’écritures par jour, soit près de 13 To par mois. À 1,5 Mo/s, cela fait encore près de 130 Go par jour. Toutefois, ces chiffres valent pour un PC allumé jour et nuit, et ils ne disent rien de la quantité de données réellement gravée dans les puces de mémoire flash. Faute de données suffisantes, personne ne sait encore si ce bug raccourcit vraiment la durée de vie des SSD, reconnaît le site Wccftech.

Certains joueurs équipés d’Adrenalin 26.10.2 ne constatent en outre aucune activité anormale. Mieux vaut quand même vérifier, car remplacer un SSD coûte de plus en plus cher avec la pénurie de mémoire NAND provoquée par l’essor de l’IA.