Windows connaît l'état de santé de vos disques et ne l'affiche nulle part. CrystalDiskInfo lit les mêmes compteurs, les traduit en clair, et signale depuis mai 2026 les faux SSD Samsung.
Tous les disques durs et SSD vendus depuis une vingtaine d'années tiennent leur propre carnet d'entretien, la norme S.M.A.R.T., où s'accumulent les heures de fonctionnement, les températures, les erreurs de lecture et les secteurs réalloués. Windows consulte discrètement ces valeurs, mais ne les expose à aucun endroit de son interface, pas même dans les paramètres de stockage. CrystalDiskInfo, développé depuis 2008 par Noriyuki Miyazaki sous l'étiquette Crystal Dew World, se contente d'ouvrir ce carnet et de le rendre lisible.
Sponsorisé
Vous conservez l’électricité solaire produite en trop pendant la journée pour la réutiliser lorsque vos besoins augmentent.
Sponsorisé
Lire les compteurs que Windows consulte sans jamais les afficher
L'écran principal tient sur une seule fenêtre et donne l'information la plus utile en premier : un état global affiché en Bon, Alerte ou Mauvais. Suivent la température du disque, le nombre d'heures allumées, le nombre de démarrages et, sur les SSD, le volume total de données écrites depuis la sortie d'usine. C'est le voyant d'huile d'un tableau de bord, avec le détail du carnet juste en dessous pour ceux qui veulent creuser.
Le tableau des attributs S.M.A.R.T. constitue justement ce détail : compteurs bruts, valeurs normalisées et seuils constructeurs, avec un historique consultable sous forme de graphiques. Le logiciel gère les disques SATA, les NVMe (à partir de Windows 10), une partie des boîtiers USB et les grappes Intel RAID, ce qui couvre à peu près tout ce qu'on branche sur un PC de bureau.
Un mode résident laisse l'utilitaire en tâche de fond avec une icône dans la zone de notification, et déclenche une alerte, y compris par courriel, quand un seuil est franchi. Une précision utile, que l'auteur documente lui-même sur son site : un statut « Alerte » n'annonce pas une panne imminente. Il signale un attribut sorti des clous, parfois pour un incident ancien et sans conséquence.
L'étiquette [FAKE] qui démasque les faux SSD Samsung
La version 9.9.0, publiée le 18 mai 2026, a ajouté une fonction née d'un problème très concret. La flambée des prix du stockage a fait exploser le marché des contrefaçons, et les faux Samsung 990 PRO qui circulent sont convaincants, emballage compris. Le danger n'est pas seulement commercial. Ces disques annoncent une capacité qu'ils n'ont pas, acceptent vos fichiers jusqu'à saturation de la mémoire réelle, puis les jettent silencieusement.
La méthode de détection recoupe deux éléments d'identité que les contrefacteurs maîtrisent mal : l'identifiant de fabricant du contrôleur et la version de firmware. Un disque qui se présente comme un Samsung tout en embarquant un contrôleur Maxio et un firmware numéroté 8888888 se voit accoler la mention [FAKE] devant son nom de modèle. Il n'y a plus d'étiquette à décoller pour en avoir le cœur net. La détection reste en développement actif, les faussaires changeant régulièrement de méthode.
Le reste du dossier est propre : licence MIT, code publié, version portable, plus de 90 millions de téléchargements cumulés. La 9.9.2 date du 25 juillet 2026, et son auteur est distingué quatorze années de suite par le programme MVP de Microsoft. Là où Samsung Magician ne vérifie que les disques Samsung, CrystalDiskInfo travaille sur tout ce qui est branché.
Participer à la discussion
Partagez votre avis avec la communauté Clubic.