Le tableau des attributs S.M.A.R.T. constitue justement ce détail : compteurs bruts, valeurs normalisées et seuils constructeurs, avec un historique consultable sous forme de graphiques. Le logiciel gère les disques SATA, les NVMe (à partir de Windows 10), une partie des boîtiers USB et les grappes Intel RAID, ce qui couvre à peu près tout ce qu'on branche sur un PC de bureau.

Un mode résident laisse l'utilitaire en tâche de fond avec une icône dans la zone de notification, et déclenche une alerte, y compris par courriel, quand un seuil est franchi. Une précision utile, que l'auteur documente lui-même sur son site : un statut « Alerte » n'annonce pas une panne imminente. Il signale un attribut sorti des clous, parfois pour un incident ancien et sans conséquence.

L'étiquette [FAKE] qui démasque les faux SSD Samsung

La version 9.9.0, publiée le 18 mai 2026, a ajouté une fonction née d'un problème très concret. La flambée des prix du stockage a fait exploser le marché des contrefaçons, et les faux Samsung 990 PRO qui circulent sont convaincants, emballage compris. Le danger n'est pas seulement commercial. Ces disques annoncent une capacité qu'ils n'ont pas, acceptent vos fichiers jusqu'à saturation de la mémoire réelle, puis les jettent silencieusement.

La méthode de détection recoupe deux éléments d'identité que les contrefacteurs maîtrisent mal : l'identifiant de fabricant du contrôleur et la version de firmware. Un disque qui se présente comme un Samsung tout en embarquant un contrôleur Maxio et un firmware numéroté 8888888 se voit accoler la mention [FAKE] devant son nom de modèle. Il n'y a plus d'étiquette à décoller pour en avoir le cœur net. La détection reste en développement actif, les faussaires changeant régulièrement de méthode.

Le reste du dossier est propre : licence MIT, code publié, version portable, plus de 90 millions de téléchargements cumulés. La 9.9.2 date du 25 juillet 2026, et son auteur est distingué quatorze années de suite par le programme MVP de Microsoft. Là où Samsung Magician ne vérifie que les disques Samsung, CrystalDiskInfo travaille sur tout ce qui est branché.