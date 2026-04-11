Cette carte arborescente transforme une recherche fastidieuse en évidence visuelle. Un énorme bloc violet au milieu de l'écran ? Un fichier ISO oublié depuis des années. Une mosaïque bleue dispersée partout ? Vos photos de vacances non triées. Le code couleur par extension permet d'identifier instantanément les coupables.

WinDirStat ne se contente pas de montrer. Un clic droit sur n'importe quel élément ouvre un menu contextuel complet. Ouvrir le dossier parent, copier le chemin, envoyer à la corbeille. Pas besoin de jongler entre plusieurs fenêtres pour faire le ménage.

La version 2.5, sortie début 2026, apporte la compatibilité ARM64 pour les PC équipés de puces Snapdragon. L'installation passe désormais par une simple commande winget ou scoop pour les habitués du terminal. L'interface est traduite en français, allemand, espagnol et une dizaine d'autres langues.

Le logiciel pèse moins de 3 Mo et fonctionne sans installation via la version portable. Open source depuis 2003, il n'affiche ni publicité ni offre premium cachée.