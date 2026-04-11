Ce petit utilitaire gratuit affiche une carte visuelle de votre stockage. Les fichiers volumineux sautent aux yeux, le ménage devient enfin efficace.
Le message « Espace disque insuffisant » surgit toujours au pire moment. Avant d'acheter un nouveau SSD ou de supprimer des fichiers au hasard, mieux vaut comprendre où partent vos gigaoctets. WinDirStat répond à cette question en moins de deux minutes.
Un moyen visuel de voir ce qui encombre votre disque
Le logiciel scanne l'intégralité de vos partitions et génère trois vues complémentaires. La liste des répertoires ressemble à l'Explorateur Windows, mais triée par taille décroissante. La liste des extensions révèle quels types de fichiers pèsent le plus lourd. Le treemap, vue la plus parlante, dessine chaque fichier sous forme de rectangle coloré. Plus le rectangle est grand, plus le fichier occupe d'espace.
- Interface visuelle intuitive
- Analyse rapide et détaillée
- Gratuit et open-source
Cette carte arborescente transforme une recherche fastidieuse en évidence visuelle. Un énorme bloc violet au milieu de l'écran ? Un fichier ISO oublié depuis des années. Une mosaïque bleue dispersée partout ? Vos photos de vacances non triées. Le code couleur par extension permet d'identifier instantanément les coupables.
WinDirStat ne se contente pas de montrer. Un clic droit sur n'importe quel élément ouvre un menu contextuel complet. Ouvrir le dossier parent, copier le chemin, envoyer à la corbeille. Pas besoin de jongler entre plusieurs fenêtres pour faire le ménage.
La version 2.5, sortie début 2026, apporte la compatibilité ARM64 pour les PC équipés de puces Snapdragon. L'installation passe désormais par une simple commande winget ou scoop pour les habitués du terminal. L'interface est traduite en français, allemand, espagnol et une dizaine d'autres langues.
Le logiciel pèse moins de 3 Mo et fonctionne sans installation via la version portable. Open source depuis 2003, il n'affiche ni publicité ni offre premium cachée.