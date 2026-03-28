L'application est écrite en C, sans bibliothèque externe. Le résultat : un exécutable portable de 2 Mo qui se lance en une fraction de seconde. La navigation dans les dossiers est fluide, même sur des arborescences contenant plusieurs centaines de milliers de fichiers. L'interface rappelle celle de l'Explorateur, en plus épuré : pas de publicité OneDrive, pas de suggestions Microsoft 365. Le menu contextuel charge sans délai et affiche toutes les options sans bouton « Afficher plus ».