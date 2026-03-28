Un exécutable de 2 Mo, un lancement instantané et des fonctions que l'Explorateur Windows n'a toujours pas. File Pilot est en bêta gratuite, et il vaut le détour.
L'Explorateur de fichiers de Windows 11 a gagné la gestion des onglets. C'est à peu près tout. Pour le reste, la navigation reste lente dans les dossiers volumineux, les options de personnalisation demeurent limitées et le menu contextuel exige toujours un clic de trop. File Pilot, un gestionnaire de fichiers tiers actuellement en bêta publique, prend le problème à la racine.
Une gifle pour l'Explorateur de fichiers de Windows 11
L'application est écrite en C, sans bibliothèque externe. Le résultat : un exécutable portable de 2 Mo qui se lance en une fraction de seconde. La navigation dans les dossiers est fluide, même sur des arborescences contenant plusieurs centaines de milliers de fichiers. L'interface rappelle celle de l'Explorateur, en plus épuré : pas de publicité OneDrive, pas de suggestions Microsoft 365. Le menu contextuel charge sans délai et affiche toutes les options sans bouton « Afficher plus ».
File Pilot propose un système de panneaux multiples. Chaque vue peut être découpée horizontalement ou verticalement, avec des onglets indépendants dans chaque section. Le mode « Inspector » permet de prévisualiser le contenu d'un fichier ou d'un dossier sans l'ouvrir. La fonction « GoTo » offre une recherche rapide de dossiers depuis la barre d'adresse. Le renommage par lot est intégré, avec filtres et insertion de dates ou d'identifiants.
La bêta est gratuite. La version finale sera payante : 40 dollars pour une licence individuelle avec un an de mises à jour. Le choix d'alternatives gratuites existe, mais aucune n'atteint cette vélocité. Quelques limites persistent : pas de support Unicode complet, pas de gestion native des lecteurs réseau et pas encore d'option simple pour remplacer l'Explorateur par défaut.