Files, l’un des gestionnaires de fichiers alternatifs les plus populaires sur Windows, vient de brancher LE raccourci qui manquait encore cruellement à ses aficionados.
Sur macOS, Quick Look fait partie de ces petites habitudes qui s’installent vite. Un fichier sélectionné, une pression sur la barre d’espace, et l’on sait immédiatement si l’on tient la bonne photo, le bon PDF ou la bonne vidéo, sans lancer l’application associée. Microsoft a fini par proposer un équivalent sur Windows 11 via la mise à jour 0.95 de PowerToys, qui a enfin permis d’activer l’aperçu d’une simple pression, là où une combinaison de touches était jusque-là nécessaire. Avec sa version 4.0.24, Files profite désormais de cette évolution pour l’intégrer directement à son expérience.
Files intègre Peek et active enfin l’aperçu à la barre d’espace
La nouveauté tient littéralement en une seule action. Dans Files, sélectionner un fichier puis presser la barre d’espace affiche désormais un aperçu instantané via Peek, le module de prévisualisation de PowerToys récemment affiné. Pour en profiter, vous devez évidemment avoir installé PowerToys 0.95 ou une version ultérieure sur votre machine, et activé Peek dans les réglages de Personnalisation.
Une fois ce prérequis rempli, l’intégration à l'explorateur alternatif se fait totalement oublier. L’aperçu s’affiche immédiatement et permet de vérifier le contenu d’un fichier d’un simple coup d’œil, sans multiplier les ouvertures complètes pour identifier le bon document, la bonne image ou la bonne vidéo. Moins de clics, moins d’applications lancées inutilement, une navigation plus fluide dans des dossiers parfois chargés, un PC un peu moins sollicité pour des opérations répétitives, et cette sensation agréable que la patience n’est plus systématiquement mise à l’épreuve par le système.
Des retouches plus discrètes, mais bienvenues
En marge de cet ajout très attendu, la dernière mise à jour de Files apporte aussi plusieurs ajustements plus discrets, qui participent au confort général. Le clic droit sur les éléments de la barre latérale propose désormais une action Copier, évitant quelques détours lors de manipulations fréquentes. Lors de la création d’un nouveau document, le nom est automatiquement prérempli avec un intitulé par défaut, pratique lorsque les fichiers s’enchaînent et que l’on cherche à aller vite.
L’interface profite également de petites retouches visuelles. L’Omnibar gagne en lisibilité avec l’ajout d’ombres, tandis que le Status Center gère mieux l’affichage des noms de dossiers longs en les adaptant correctement à l’espace disponible. La recherche par tags évolue elle aussi, avec la prise en charge des opérateurs AND et OR pour affiner les requêtes dans des arborescences bien remplies.
Enfin, cette version corrige plusieurs bugs notables, dont un crash lié au redimensionnement de la fenêtre en mode double volet, ainsi qu’un autre pouvant survenir lors d’un changement de branche Git, lorsque plusieurs versions du code devaient être réunies sans que la fusion puisse se faire automatiquement. Un problème d’affichage touchant certaines icônes ICO basées sur des PNG, qui apparaissaient avec un fond noir dans la barre latérale, a également été résolu.
- Interface intuitive et moderne
- Hautement personnalisable
- Compatible avec les onglets et le multitâche