En marge de cet ajout très attendu, la dernière mise à jour de Files apporte aussi plusieurs ajustements plus discrets, qui participent au confort général. Le clic droit sur les éléments de la barre latérale propose désormais une action Copier, évitant quelques détours lors de manipulations fréquentes. Lors de la création d’un nouveau document, le nom est automatiquement prérempli avec un intitulé par défaut, pratique lorsque les fichiers s’enchaînent et que l’on cherche à aller vite.

L’interface profite également de petites retouches visuelles. L’Omnibar gagne en lisibilité avec l’ajout d’ombres, tandis que le Status Center gère mieux l’affichage des noms de dossiers longs en les adaptant correctement à l’espace disponible. La recherche par tags évolue elle aussi, avec la prise en charge des opérateurs AND et OR pour affiner les requêtes dans des arborescences bien remplies.

Enfin, cette version corrige plusieurs bugs notables, dont un crash lié au redimensionnement de la fenêtre en mode double volet, ainsi qu’un autre pouvant survenir lors d’un changement de branche Git, lorsque plusieurs versions du code devaient être réunies sans que la fusion puisse se faire automatiquement. Un problème d’affichage touchant certaines icônes ICO basées sur des PNG, qui apparaissaient avec un fond noir dans la barre latérale, a également été résolu.